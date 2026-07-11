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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 65 جنيها في أسبوع..سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم السبت 11-7-2026؛ على أساس أسبوعي داخل محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 65 جنيهًا في المتوسط على أساس أسبوعي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

وكان سعر الذهب قد زاد بقيمة 45 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له5850 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6685 جنيها للشراء و 6628 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6128 جنيها للشراء و 6076 جنؤها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا5850 جنيها للشراء و 5800 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5014 جنيها للشراء و 4971 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 46.8 ألف جنيه للشراء و46.4 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4120 دولار للشراء و 4118 دولار للبيع.

سعر الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اخبار مصر سعر جرم الذهب سعر أوقية الذهب

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