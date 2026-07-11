رامي ربيعة يكشف أسرار مواجهة الأرجنتين: لعبنا بروح قتالية.. وقرارات الحكم أثرت على اللقاء

كشف رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، تفاصيل المواجهة القوية التي جمعت الفراعنة بالمنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب دخلوا المباراة بدافع كبير وروح قتالية عالية، من أجل الظهور بأفضل مستوى أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأوضح ربيعة خلال حوار تليفزيوني ببرنامج كلام الناس أن لاعبي المنتخب الوطني كانوا يدركون صعوبة المباراة وقوة المنافس، لذلك اتفقوا قبل انطلاق اللقاء على ضرورة التعامل مع المواجهات البدنية بمنتهى القوة والتركيز، مشددًا على أن كل لاعب كان حريصًا على تقديم أقصى ما لديه داخل أرض الملعب.

وقال مدافع منتخب مصر إن الفريق خاض المباراة بعقلية جماعية، حيث كان الهدف الأساسي هو مساعدة بعضهم البعض والحفاظ على تماسك المجموعة طوال أحداث اللقاء، مؤكدًا أن الروح القتالية بين اللاعبين كانت أحد أهم أسباب الظهور بشكل قوي أمام المنتخب الأرجنتيني.

الأرجنتين استحوذت دون خطورة حقيقية

وأشار رامي ربيعة إلى أن المنتخب الأرجنتيني نجح في الاستحواذ على الكرة خلال بعض فترات المباراة، لكنه لم يتمكن من تشكيل خطورة كبيرة على مرمى منتخب مصر.

وأضاف أن لاعبي الفراعنة كانوا يعتمدون على التماسك الدفاعي والعمل الجماعي، حيث كان كل لاعب يمنح زميله الدعم والطاقة اللازمة لمواصلة القتال حتى نهاية اللقاء، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة تعكس قوة الشخصية والرغبة في المنافسة.

انتقادات لقرارات الحكم

وتحدث ربيعة عن أداء حكم المباراة، موضحًا أن بعض القرارات التحكيمية أثرت على سير المواجهة من وجهة نظر لاعبي المنتخب المصري.

وأكد أن الحكم احتسب العديد من الالتحامات لصالح المنتخب الأرجنتيني، في الوقت الذي لم يتم فيه احتساب بعض التدخلات المشابهة لصالح لاعبي مصر، وهو ما تسبب في إيقاف العديد من الهجمات وإعطاء المنافس فرصة لتنظيم صفوفه.

وأوضح أن الاحتكاكات البدنية أمر طبيعي في كرة القدم، خاصة في المباريات الكبرى التي تشهد صراعات قوية بين اللاعبين، إلا أن احتساب معظم الالتحامات في اتجاه واحد جعل الأمر أكثر صعوبة على لاعبي المنتخب الوطني.

قدمنا كل ما لدينا داخل الملعب

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي منتخب مصر بذلوا أقصى جهد ممكن خلال المباراة، وتمسكوا بالروح الجماعية والتعاون بين جميع عناصر الفريق، مشددًا على أن تمثيل المنتخب الوطني يحمل مسؤولية كبيرة، وأن اللاعبين دائمًا يسعون لتقديم أفضل صورة ممكنة للكرة المصرية.