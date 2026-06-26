قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجدي عبد الغني: محمد صلاح أسطورة لا تتكرر.. وحسام حسن أشعل غرفة الملابس بين شوطي مباراة نيوزيلندا
ناقد رياضي: حسام حسن رفع سقف الطموحات.. وتغييرات مرتقبة أمام إيران
رئيس الوزراء اللبناني: الاتفاق مع إسرائيل يهدف إلى تحقيق «انسحاب كامل»
منشورات وفيديوهات على فيسبوك تقود إلى الإدانة.. كيف بررت المحكمة حكمها ضد شاليمار شربتلي وسماح السعيد؟
المسرح راجع الساحل.. أشرف عبد الباقي يعلن عودة فرقة «سوكسيه»
مفاجأة.. هل يرتدي محمد صلاح شارة «قوس قزح» في مباراة مصر وإيران؟
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إيران وحزب الله خارج المعادلة.. ومسار السلام مع لبنان مفتوح
صلاح حسب الله: مصر قبلة العرب وقت الأزمات.. وصاحبة الحلول وصمام الأمان في الشرق الأوسط
حسام عبد المجيد يظهر بقناع الوجه بعد إصابته أمام نيوزيلندا.. شاهد
بعد زواجها من أحمد السعدني.. من هي ميرنا الهلباوي
كأس العالم 2026.. فرنسا تتقدم بثلاثية على النرويج في الشوط الأول
السنغال تتقدم بهدف نظيف على العراق بكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم: المغرب يقدم كرة غير طبيعية.. وأتوقع مشاركة رامي ربيعة وتريزيجيه أمام إيران

منتخب المغرب
منتخب المغرب
علا محمد

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة ألمانيا والإكوادور كانت من أقوى مباريات بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه المنتخب الإكوادوري وإصراره على تحقيق الفوز.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن طريقة لعب الإكوادور منذ الدقائق الأولى أكدت رغبة اللاعبين في الخروج بنتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن الهدف الألماني سبقه خطأ مستحق لصالح الإكوادور لم يحتسب، لكن المنتخب الإكوادوري نجح بعد ذلك في قلب الطاولة على ألمانيا، وحقق انتصارًا مستحقًا ضمن به التأهل إلى دور الـ32.

وتحدث قاسم عن المنتخبات العربية في البطولة، قائلًا: "منتخب المغرب يقدم كرة غير طبيعية ويضم لاعبين على أعلى مستوى، ويؤكد من مباراة لأخرى أنه من أقوى منتخبات البطولة".

وأضاف: "المنتخب السعودي قدم مباراة قوية في الجولة الأولى وخرج بتعادل أمام أوروجواي، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر في الجولة الثانية أمام إسبانيا، وما زالت أمامه فرصة جيدة لتحقيق الفوز على كاب فيردي والتأهل إلى الدور المقبل".

وعن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران، قال قاسم: "أعتقد أن الجهاز الفني سيجري بعض التعديلات في ظل الغيابات والظروف الحالية، وأتوقع مشاركة رامي ربيعة في التشكيل الأساسي لتعويض غياب حمدي فتحي، مع وجود احتمالية كبيرة لبدء عمر تريزيجيه أساسيًا بدلًا من عمر مرموش".

أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الزمالك منتخب مصر مباراة ألمانيا والإكوادور المنتخب الإكوادوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

المرشحة المصرية السفيرة ندي دراز

فوز المرشحة المصرية السفيرة ندي دراز بعضوية لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW

الصين

الصين تعزز دور الفحم في خطتها الخمسية رغم تعهدات خفض الانبعاثات

ترامب

ترامب يهاجم ممداني: سياساته مثل السرطان لا يمكن السيطرة عليها

بالصور

طريقة عمل النايتي كيك.. حلوى اقتصادية بقوام إسفنجي هش

طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك
طريقة عمل النايتي كيك

بنسبة 25%.. التعرض اليومي لأشعة الشمس يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار
المدة المثالية للتعرض لضوء النهار

زوكس تدخل المعركة بسيارة أجرة ذاتية القيادة

روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026
روبوتاكسي زوكس 2026

بعد زواجه من ميرنا الهلباوي .. أحمد السعدني يتصدر التريند وإطلالة العروس تخطف أنظار الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني
احمد السعدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد