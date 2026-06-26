أشرف قاسم: المغرب يقدم كرة غير طبيعية.. وأتوقع مشاركة رامي ربيعة وتريزيجيه أمام إيران

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة ألمانيا والإكوادور كانت من أقوى مباريات بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه المنتخب الإكوادوري وإصراره على تحقيق الفوز.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن طريقة لعب الإكوادور منذ الدقائق الأولى أكدت رغبة اللاعبين في الخروج بنتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن الهدف الألماني سبقه خطأ مستحق لصالح الإكوادور لم يحتسب، لكن المنتخب الإكوادوري نجح بعد ذلك في قلب الطاولة على ألمانيا، وحقق انتصارًا مستحقًا ضمن به التأهل إلى دور الـ32.

وتحدث قاسم عن المنتخبات العربية في البطولة، قائلًا: "منتخب المغرب يقدم كرة غير طبيعية ويضم لاعبين على أعلى مستوى، ويؤكد من مباراة لأخرى أنه من أقوى منتخبات البطولة".

وأضاف: "المنتخب السعودي قدم مباراة قوية في الجولة الأولى وخرج بتعادل أمام أوروجواي، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر في الجولة الثانية أمام إسبانيا، وما زالت أمامه فرصة جيدة لتحقيق الفوز على كاب فيردي والتأهل إلى الدور المقبل".

وعن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران، قال قاسم: "أعتقد أن الجهاز الفني سيجري بعض التعديلات في ظل الغيابات والظروف الحالية، وأتوقع مشاركة رامي ربيعة في التشكيل الأساسي لتعويض غياب حمدي فتحي، مع وجود احتمالية كبيرة لبدء عمر تريزيجيه أساسيًا بدلًا من عمر مرموش".