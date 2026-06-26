اهتمام إسباني بمصطفى شوبير بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام ناديي خيتافي وسيلتا فيجو بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ناديي خيتافي وسيلتا فيجو يراقبان الحارس المصري تمهيدًا للتحرك لضمه، بعدما لفت الأنظار بتألقه مع منتخب مصر في المونديال، إلى جانب مستوياته المميزة بقميص الأهلي.

وأشارت الشبكة إلى أن اهتمام الناديين يأتي في إطار متابعة اللاعب قبل الدخول في مفاوضات رسمية، في ظل الأداء اللافت الذي قدمه خلال البطولة العالمية، والذي عزز فرصه في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإسباني.

ويُعد مصطفى شوبير من أبرز نجوم منتخب مصر في كأس العالم، بعدما ساهم بتصدياته الحاسمة في النتائج الإيجابية التي حققها الفراعنة، ليجذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.