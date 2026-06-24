الأهلي يقرر رفض جميع عروض رحيل مصطفى شوبير نهائيا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن نقلا عن مصدر رفض الأهلي جميع عروض رحيل مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الفريق بشكل نهائي.



وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"خاص.. الأهلي يقرر رفض جميع عروض رحيل مصطفى شوبير بشكل نهائي وتوقيع عقود جديدة لمدة ٥ مواسم بعد كأس العالم".



كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن آخر تطورات موقف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، من العروض الخارجية التي ترددت خلال الفترة الأخيرة.

وقالت ريهام حمدي ، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى شوبير يفرض على نفسه حالة من التركيز الكامل، ويغلق الباب أمام أي حديث يتعلق بالاحتراف أو العروض الخارجية في الوقت الحالي، من أجل التركيز مع الأهلي.

وأضافت أن معلوماتها تؤكد تواصل أكثر من وكيل وشركة تسويق مع الحارس، وإبلاغه بوجود اهتمام جاد من ناديين في الدوري الإسباني، إلى جانب متابعته من أندية وجهات أخرى خارج مصر.