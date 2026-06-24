3 مرشحين لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الأهلي بعد اقتراب رحيل تريزيجيه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي رصد بعض الأسماء المرشحة للانتقال لصفوف الفريق في مركز الجناح الأيسر؛ لتعويض الرحيل المؤكد لنجمه محمود حسن تريزيجيه إلى نادي الرياض السعودي.

وقال “هشام”، عبر برنامجه “مودرن سبورتس” على قناة “modern mti” الفضائية: “هناك أسماء بالفعل على طاولة الأهلي، وهم إبراهيم عادل المحترف في نورشيلاند الدنماركي، وأحمد عبد القادر لاعب الكرمة العراقي”.

وأضاف: “الاسم الثالث بالطبع هو حامد عبد الله جناح فريق إنبي”، ومن الوارد دخول أسماء أخرى للترشيحات في الفترة المقبلة.

وواصل حديثه: بالتأكيد، لا زالت الانتقالات الصيفية ممتدة لفترة طويلة، وهناك المزيد من الأمور سيتم دراستها من جانب مسئولي النادي الأهلي.