سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة الآن

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب استقرارًا مع بدء تعاملات اليوم الأحد 8-8-2026 وذلك بمختلف محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر أشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6060 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تعاملات الذهب استقرارًا صباح اليوم؛ دون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وارتفع سعر الذهب في يومين اثنين بمقدار 155 جنيهًا وذلك خلال إغلاق أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7 آلاف جنيه للشراء و 6925 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيهًا للشراء و 6348 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6125 جنيهًا للشراء و 6060 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5250 جنيهًا للشراء و 5194 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألف جنيه للشراء و 48.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4342 دولارًا للشراء و 4241 دولارًا للبيع.

السبائك و المعدن الأصفر

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 سجلت 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها المشتريات 11.6 طن، في وقت واصلت فيه السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار.

تراجع المشغولات الذهبية

أظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت 4.9 طن، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.2 طن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التراجع يعود إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر على الطلب على المشغولات الذهبية.

السبائك والعملات تواصل الصعود

في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.2 طن، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.9 طن، كما تجاوزت مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.7 طن.

وأشار المجلس إلى أن هذا النمو يعكس تحولًا في سلوك المستهلكين نحو الادخار والاستثمار في الذهب، على حساب شراء المشغولات الذهبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

22 طنًا إجمالي مشتريات النصف الأول

ووفقًا لرصد إحصائي أجرته منصة «جولد بيليون»، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 22 طنًا، منها 11.9 طن من السبائك والعملات الذهبية، و10.1 طن من المشغولات الذهبية.

ولفتت البيانات إلى أن مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من العام تفوقت على مشتريات كل من السعودية والإمارات والكويت، بما يعكس تنامي الإقبال على الذهب كملاذ آمن وأداة لحفظ القيمة في السوق المصرية.