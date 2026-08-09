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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طقس اليوم الأحد في مصر.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة على كافة المحافظات

موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة
خالد يوسف

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها الملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية؛ حيث حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار موجة الطقس شديد الحرارة نهارًا والمصحوب برطوبة عالية تزيد من الإحساس بفرط الحرارة، حيث يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر وليلاً، بينما تتأثر السواحل الشمالية بأجواء حارة رطبة، وسط دعوات لتوخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة مع الإكثار من شرب المياه والترطيب المستمر.

طقس اليوم الأحد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والسفر في بعض المناطق.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا ورطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الليل.

شبورة ونشاط الرياح أبرز الظواهر الجوية

تسود شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتنشط الرياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم / ساعة على أغلب الأنحاء، حيث تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة للرمل والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ويؤدي نشاط الرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر،  ما يسبب اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (30 إلى 50) كم / س وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.

وهناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الانحاء

القاهرة الكبرى:
العظمى: 36

المحسوسة: 38

الوجه البحري:
العظمى: 35

المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية:
العظمى: 32

المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الشرقية:
العظمى: 32

المحسوسة: 36

شمال الصعيد:
العظمى: 38

المحسوسة: 40

جنوب الصعيد:
العظمى: 41

المحسوسة: 42

طقس اليوم الأحد في مصر موجة شديدة الحرارة رطوبة مرتفعة على كافة المحافظات نشاط الرياح اضطراب في الملاحة البحرية

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