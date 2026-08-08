موجة طقس حار قادمة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تلك الأيام

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الصيفية المستقرة مستمرة مع المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة، ولكن هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وأضافت أن العظمى تسجل 36 درجة ولكن المحسوسة تصل إلى 39 درجة، متابعة: الطقس اليوم شديد الحرارة رطب.

ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، خاصة مع وجود نشاط للرياح التي ستساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

وشددت على أن نشاط للرياح سيكون محمل بالأتربة والرمال، وقد يعمل على انخفاض الرؤية، وكذلك سيكون هناك ارتفاع في الأمواج.

ونوهت بحدوث ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع وحتى نهايته، ونسب الرطوبة مستمرة حتى منتصف شهر 9