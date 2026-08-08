بعد ضم محمد صلاح.. طرابزون يفجر مفاجأة بشأن الصفقات

أكد أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع الدولي المصري عمر مرموش حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا نهائيًا سيُحسم خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الملف.

وقال دوغان في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي مع عمر مرموش، ويوم الاثنين المقبل سيكون لدينا قرار نهائي."

وتأتي تصريحات رئيس طرابزون سبور في ظل اهتمام جماهير النادي بملف التعاقدات، خاصة بعد إتمام الاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، وظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي قال خلالها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى ترحيبه بخوض تجربته الجديدة مع الفريق التركي.