قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب شعبان رأفت: فرص العمل بالمشروعات القومية سلاح مواجهة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
ماجدة بدوى

حذر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، من مخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الشباب، خاصة مع استغلال سماسرة الهجرة لطموحاتهم ورغبتهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتقديم وعود وهمية بفرص عمل وحياة أفضل في الخارج، بينما يواجه المهاجرون رحلات محفوفة بالمخاطر قد تنتهي بالغرق أو التعرض للاستغلال والاتجار بالبشر والعمل في ظروف غير إنسانية.

وأكد شعبان رأفت أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تعتمد فقط على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب تكثيف جهود التوعية بين الشباب، خاصة طلاب الجامعات، وتعريفهم بحقيقة المخاطر التي تنتظر من يسلك طرق الهجرة غير الشرعية، مشددًا على ضرورة أن تكون الرسائل التوعوية مباشرة وقريبة من الشباب وتستند إلى تجارب واقعية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بإعداد خطة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تشمل وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ندوات ولقاءات دورية داخل الجامعات ومراكز الشباب، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات الأكثر استهدافًا من جانب سماسرة الهجرة.

وشدد شعبان رأفت على أهمية الربط بين حملات التوعية والفرص الحقيقية التي توفرها الدولة من خلال المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والخدمات، مؤكدًا ضرورة التوسع في التدريب والتأهيل وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأوضح عبد اللطيف، أن توفير بدائل حقيقية وآمنة للشباب، وإطلاعهم على فرص العمل المتاحة، يمثلان خط دفاع رئيسيًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، داعيًا الشباب إلى عدم المخاطرة بحياتهم وراء وعود وهمية، والاستفادة من فرص العمل والتدريب المتاحة لبناء مستقبل آمن ومستقر.

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر الغرق الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد