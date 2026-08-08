النائب شعبان رأفت: فرص العمل بالمشروعات القومية سلاح مواجهة الهجرة غير الشرعية

حذر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، من مخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الشباب، خاصة مع استغلال سماسرة الهجرة لطموحاتهم ورغبتهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتقديم وعود وهمية بفرص عمل وحياة أفضل في الخارج، بينما يواجه المهاجرون رحلات محفوفة بالمخاطر قد تنتهي بالغرق أو التعرض للاستغلال والاتجار بالبشر والعمل في ظروف غير إنسانية.

وأكد شعبان رأفت أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تعتمد فقط على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب تكثيف جهود التوعية بين الشباب، خاصة طلاب الجامعات، وتعريفهم بحقيقة المخاطر التي تنتظر من يسلك طرق الهجرة غير الشرعية، مشددًا على ضرورة أن تكون الرسائل التوعوية مباشرة وقريبة من الشباب وتستند إلى تجارب واقعية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بإعداد خطة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تشمل وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ندوات ولقاءات دورية داخل الجامعات ومراكز الشباب، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات الأكثر استهدافًا من جانب سماسرة الهجرة.

وشدد شعبان رأفت على أهمية الربط بين حملات التوعية والفرص الحقيقية التي توفرها الدولة من خلال المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والخدمات، مؤكدًا ضرورة التوسع في التدريب والتأهيل وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأوضح عبد اللطيف، أن توفير بدائل حقيقية وآمنة للشباب، وإطلاعهم على فرص العمل المتاحة، يمثلان خط دفاع رئيسيًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، داعيًا الشباب إلى عدم المخاطرة بحياتهم وراء وعود وهمية، والاستفادة من فرص العمل والتدريب المتاحة لبناء مستقبل آمن ومستقر.