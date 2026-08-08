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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: استدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش تنهي أزمة مزمنة

النائب عمرو رشاد، عضو مجلس لجنةالإسكان والإدارة المحليةوالنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم
النائب عمرو رشاد، عضو مجلس لجنةالإسكان والإدارة المحليةوالنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم
عبد الرحمن سرحان

رحب النائب عمرو رشاد، عضو مجلس لجنةالإسكان والإدارة المحليةوالنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 165 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.

وأكد رشاد أن القرار يمثل خطوة مهمة على طريق التعامل الجاد مع أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية بأبو رواش، مشيرًا إلى أن ملف الصرف الصحي كان من بين المطالب التي طرحها خلال اجتماعاته ومناقشاته المتكررة مع محافظ الجيزة، وكذلك داخل مجلس الشيوخ، في إطار سعيه لإيجاد حلول جذرية للمشكلات المتراكمة التي تعاني منها المنطقة.

وقال النائب عمرو رشاد إن القرار خطوة إيجابية ومهمة نحو إنهاء واحدة من المشكلات المزمنة التي تؤثر على المنطقة الصناعية، خاصة أن هذا الملف كان حاضرًا بقوة ضمن المطالب التي نقلناها خلال اجتماعاتنا مع محافظ الجيزة».

وأضاف: «منطقة أبو رواش الصناعية ليست مجرد تجمع للمصانع، وإنما واحدة من القلاع الصناعية المهمة التي تضم نحو 738 مصنعًا وتوفر ما يقرب من 175 ألف فرصة عمل مباشرة، وبالتالي فإن تطوير بنيتها الأساسية يمثل دعمًا مباشرًا للاستثمار والصناعة وفرص العمل».

وأوضح رشاد أن الاهتمام بملف الصرف الصحي لا يرتبط فقط بتحسين الخدمات، وإنما يمتد إلى حماية البيئة والصحة العامة، والحفاظ على مصادر المياه، وضمان وجود منظومة متكاملة للتعامل مع مياه الصرف الصناعي، بما يتناسب مع حجم النشاط الصناعي والتوسعات والاستثمارات الجديدة بالمنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بأبو رواش تحتاج إلى خطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية، تشمل إلى جانب الصرف الصحي، توفير شبكات مياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين الإنارة، وتطوير شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية، وتنظيم حركة المرور ووسائل انتقال العاملين.

وأكد أن استمرار تطوير البنية الأساسية للمنطقة الصناعية من شأنه أن يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم تنافسية المنتج المصري، مشددًا على أن حل مشكلات المناطق الصناعية يجب أن يأتي بالتوازي مع خطط الدولة للتوسع في التصنيع وتعميق الإنتاج المحلي.

واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن قرار رئيس الجمهورية بشأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ودعم المناطق الصناعية، معربًا عن تطلعه إلى استكمال باقي الملفات الخدمية والتنموية بالمنطقة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وتحافظ على حقوق العاملين وآلاف الأسر المرتبطة بالقطاع الصناعي في أبو رواش.

النائب عمرو رشاد حزب حماة الوطن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنك التنمية الإفريقي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش

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