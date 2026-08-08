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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مليون دولار و20% نسبة إعادة بيع.. معلومات بارزة عن موهبة الأهلي المحتملة

محمود صلاح
محمود صلاح
عمرو مصطفى

دخل محمود صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم، رغم صغر سنه، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة خلال مشاركاته في الدوري المصري.

ويعد محمود صلاح من أبرز المواهب الشابة التي ظهرت مع غزل المحلة، خاصة أنه من مواليد عام 2007، ورغم حداثة سنه، حصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، ونجح في استغلالها بشكل لافت، ليجذب أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي.

أرقام محمود صلاح مع غزل المحلة

شارك محمود صلاح مع غزل المحلة في 23 مباراة بالدوري، بدأ 14 مباراة منها بشكل أساسي، وهو رقم يعكس الثقة التي حصل عليها اللاعب من الجهاز الفني، خاصة بالنظر إلى صغر سنه مقارنة بالمنافسة على حجز مكان في تشكيل الفريق الأول.

ونجح اللاعب الشاب خلال مشاركاته في تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 7 أهداف خلال الموسم.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للاعب من مواليد 2007، خاصة أن محمود صلاح لم يكتفِ بالمشاركة واكتساب الخبرات مع الفريق الأول، لكنه نجح أيضًا في تقديم مردود هجومي واضح والمساهمة في صناعة الفارق خلال المباريات التي شارك بها.

ما هي مراكز محمود صلاح؟

يمتلك محمود صلاح ميزة فنية مهمة تتمثل في قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الخط الهجومي، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية ويجعله لاعبًا قابلًا للتوظيف بأكثر من طريقة.

ويجيد اللاعب الشاب المشاركة في مركز تحت رأس الحربة، كما يستطيع اللعب كمهاجم متحرك، إلى جانب قدرته على شغل مركز الجناح سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى.

وتمنح هذه المرونة الجهاز الفني إمكانية الاستفادة من اللاعب وفقًا لطريقة اللعب واحتياجات كل مباراة، خاصة أنه لا يعتمد على مركز واحد فقط، وهو أمر قد يمثل عاملًا مهمًا في قرار الأندية الراغبة في التعاقد معه.

الأهلي يحسم اتفاقه مع غزل المحلة لضم محمود صلاح

وعلمت مصادر أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي غزل المحلة بشأن انتقال محمود صلاح إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب الاتفاق، ينتقل محمود صلاح إلى الأهلي مقابل مليون دولار، مع وضع بند يمنح نادي غزل المحلة نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ويأتي اهتمام الأهلي بمحمود صلاح في إطار سياسة النادي لدعم صفوف الفريق بالعناصر الشابة والمواهب الواعدة، خاصة اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على المشاركة في أكثر من مركز، مع إمكانية تطوير مستواهم والاستفادة منهم على المدى البعيد.

لماذا جذب محمود صلاح أنظار الأهلي؟

هناك أكثر من عامل ساهم في وضع محمود صلاح تحت أنظار النادي الأهلي، يأتي في مقدمتها مشاركته مع الفريق الأول لغزل المحلة في سن صغيرة للغاية، وقدرته على فرض نفسه داخل حسابات الفريق.

كما أن مساهمته في 7 أهداف خلال مشاركاته بالدوري، بواقع 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، تعكس امتلاكه القدرات الهجومية التي يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

ويتميز اللاعب كذلك بالقدرة على التحرك في أكثر من مركز، سواء خلف المهاجم، أو كمهاجم متحرك، أو جناح على أحد جانبي الملعب، وهو ما يمنحه فرصة أكبر للتطور والاستفادة منه في أكثر من دور تكتيكي.

محمود صلاح.. مشروع لاعب للمستقبل في الأهلي

ولا يرتبط اهتمام الأهلي بمحمود صلاح بما قدمه اللاعب خلال الموسم الحالي فقط، ولكن أيضًا بالإمكانات التي يمتلكها وإمكانية تطويرها خلال الفترة المقبلة.

فاللاعب من مواليد 2007، ما يعني أنه لا يزال في مرحلة عمرية تسمح له بمزيد من التطور الفني والبدني والتكتيكي، خاصة إذا حصل على برنامج إعداد مناسب واحتك بمستويات أعلى من المنافسة.

ومن المنتظر أن يكون انتقال محمود صلاح إلى الأهلي خطوة مهمة في مسيرته، خاصة مع امتلاك النادي منظومة فنية وإدارية قادرة على تطوير المواهب الشابة، إلى جانب المنافسة القوية داخل الفريق الأول.

صفقة تحمل طموحات مستقبلية للأهلي وغزل المحلة

ويمثل الاتفاق بين الأهلي وغزل المحلة بشأن محمود صلاح صفقة ذات طبيعة استثمارية للطرفين، حيث يحصل غزل المحلة على مقابل مالي يصل إلى مليون دولار، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وفي المقابل، يحصل الأهلي على لاعب شاب يمتلك أرقامًا جيدة رغم صغر سنه، مع إمكانية تطويره والاستفادة منه فنيًا أو استثماريًا خلال السنوات المقبلة.

ومع انتقال محمود صلاح إلى الأهلي، ستكون الأنظار موجهة إلى قدرته على مواصلة التطور وإثبات نفسه في بيئة أكثر تنافسية، خاصة أن الأرقام التي حققها مع غزل المحلة تمنحه قاعدة جيدة للانطلاق نحو مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

أرقام محمود صلاح مع غزل المحلة

- مواليد: 2007

- المشاركات: 23 مباراة

- المباريات أساسيًا: 14

- الأهداف: 4

- التمريرات الحاسمة: 3

- إجمالي المساهمات التهديفية: 7

- المراكز: تحت رأس الحربة – مهاجم متحرك – جناح أيمن – جناح أيسر

- قيمة الانتقال المتفق عليها: مليون دولار

- نسبة غزل المحلة من إعادة البيع: 20%

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