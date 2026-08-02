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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر من طقس الأحد 2 أغسطس.. شبورة كثيفة تضرب هذه المناطق

طقس الأحد 2 أغسطس
طقس الأحد 2 أغسطس
خالد يوسف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا جديدًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، مؤكدة تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، تحديدًا بين الرابعة والثامنة صباحًا، حيث تمتد هذه الظاهرة الجوية لتشمل مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد. 

حالة الطقس اليوم الأحد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، لافتة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من المناطق، تشمل شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تزداد كثافتها أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن طقس اليوم سيشهد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، كما توقعت فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، قد تصل إلى متوسطة الشدة ويصاحبها الرعد أحيانًا، على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية وأبوسمبل، بنسبة حدوث تُقدر بنحو 20%، وذلك على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، نظرًا لانخفاض مستويات الرؤية الأفقية في بعض القطاعات.

استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة 

توقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح أحيانًا «تراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س» على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشرق الدلتا ووسط سيناء ليلًا تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوباً على «حلايب - شلاتين - جنوب الصحراء الشرقية - أبوسمبل» على فترات متقطعة.

وأوضحت أن هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق من شواطئ «السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة» مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من «1.5 إلى 2» متر.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والمحسوسة

- القاهرة الكبرى: العظمى 40 - المحسوسة 42.

- الوجه البحري: العظمى 39 - المحسوسة 41.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 - المحسوسة 36.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34 - المحسوسة 38.

- شمال الصعيد: العظمى 41 - المحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 - المحسوسة 46.

الأرصاد تحذر من طقس الأحد شبورة كثيفة حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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