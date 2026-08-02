طارق يحيى يدافع عن حمزة عبد الكريم: لاعب في برشلونة.. ارفعوا أيديكم عنه

دافع طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مطالبًا بمنحه الدعم وعدم توجيه الانتقادات له، في ظل انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لنادي برشلونة.

وقال طارق يحيى، بحسب ما نقله الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه على «فيسبوك»: “حمزة عبد الكريم لاعب محترف في الفريق الأول بنادي برشلونة، نقطة ومن أول السطر. إنتوا بتتكلموا في إيه يا جماعة؟ ده لاعب في برشلونة، ده لما صلاح راح بازل عملنا فرح.”

وأضاف: “إنتوا بتتكلموا عن لاعب انتقل لبرشلونة وهو عنده 19 سنة. سكوت بقى، وارفعوا إيديكم عن حمزة.”

وتأتي تصريحات طارق يحيى في إطار دعمه للاعب الشاب، مؤكدًا أن انتقاله إلى نادٍ بحجم برشلونة يعد إنجازًا يستحق المساندة والاحتفاء.