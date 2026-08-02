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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأسعار ثابتة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن التتبع الدوائي

الدواء
الدواء
البهى عمرو

وسط حالة من الجدل التي صاحبت الحديث عن تطبيق منظومة التتبع الدوائي، انتشرت شائعات تزعم إلغاء تسعير عبوات الأدوية، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين.

لكن الجهات المختصة سارعت إلى حسم الأمر، مؤكدة أن منظومة التتبع الدوائي تستهدف إحكام الرقابة على تداول الدواء، ومكافحة الغش، وضمان توافر المستحضرات الدوائية بشكل آمن، دون أي مساس بأسعار الأدوية أو إلغاء الأسعار الرسمية المدونة على العبوات، بما يحافظ على استقرار سوق الدواء ويطمئن المواطنين.

الدواء
الدواء 

وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال يخضع لنظام التسعير الجبري، ولا توجد أي توجهات لتغيير هذا النظام خلال الفترة الحالية.

الدواء
الدواء 

حصول المرضى على الأدوية


وأوضح رجائي أن التسعير الجبري يمثل آلية مهمة لضمان حماية المواطنين والصيادلة، حيث يضمن حصول المرضى على الأدوية بالسعر الرسمي المعتمد، ويمنع حدوث تفاوت غير منضبط في الأسعار داخل السوق.


إنشاء هوية رقمية خاصة

الدواء
الدواء 


وأشار إلى أن الإجراء الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا يتمثل في منظومة التتبع الدوائي، والتي بدأت هيئة الدواء تنفيذها منذ فبراير الماضي، بهدف إنشاء هوية رقمية خاصة بكل عبوة دواء، تتضمن كافة البيانات الأساسية المتعلقة بها.

رمز الاستجابة السريعة

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الدواء 


وأضاف أن الهوية الرقمية للعبوة ستشمل رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، إلى جانب السعر الرسمي للدواء، والذي سيكون متاحًا من خلال رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، بما يتيح مزيدًا من الدقة والشفافية في متابعة حركة الدواء.

الحد من أي ممارسات غير قانونية


وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن منظومة التتبع الدوائي لا تتعارض مع نظام التسعير المعمول به، بل تهدف إلى تعزيز الرقابة على مراحل تداول الدواء المختلفة، بداية من التصنيع مرورًا بالتوزيع وحتى وصوله إلى المريض، بما يساعد على الحد من أي ممارسات غير قانونية أو تداول منتجات غير مطابقة.

وشدد رجائي على حرص الهيئة على إعلان جميع القرارات والمشروعات الجديدة المتعلقة بالقطاع الدوائي عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات المعتمدة، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثقة.

استقرار سوق الدواء


وأكد أن الرجوع إلى المصادر الرسمية يساهم في منع انتشار الشائعات والحفاظ على استقرار سوق الدواء، إلى جانب تجنب أي سلوكيات غير مبررة مثل تخزين الأدوية أو الإقبال الزائد على شرائها نتيجة معلومات غير صحيحة.

منظومة التتبع الدوائي عبوات الأدوية الأدوية أسعار الأدوية

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