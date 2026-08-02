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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

3 عوامل تحسم مستقبل الظهير المغربي .. هل يرحل محمود بنتايك عن الزمالك؟

محمود بنتايك
محمود بنتايك
محمود أحمد

عاد اسم المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لنادي الزمالك ليتصدر المشهد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما ارتبط اللاعب باهتمام عدد من الأندية الأوروبية والخليجية في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي.

وبات مستقبل بنتايك محل تساؤلات داخل أروقة الزمالك خاصة مع تزايد الأنباء حول وجود عروض خارجية في وقت تتمسك فيه الإدارة بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.

ورغم أن الزمالك لم يعلن تلقيه عرضًا رسميًا حتى الآن فإن التقارير القادمة من أوروبا تؤكد أن اللاعب أصبح ضمن قائمة الأسماء المطلوبة في أكثر من دوري وهو ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات بشأن مستقبله.

موسم استثنائي رفع أسهم بنتايك

لم يحتج محمود بنتايك إلى وقت طويل لإثبات نفسه داخل الزمالك بعدما تحول إلى أحد أهم عناصر الفريق بفضل مستواه الثابت وقدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية بكفاءة.

وقدم اللاعب موسمًا مميزًا ساهم خلاله في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز كما فرض نفسه ضمن أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر لينال إشادة واسعة من الجماهير والنقاد.

ولم يتوقف تألقه عند المستوى المحلي بل واصل حضوره القوي مع منتخب المغرب الذي توج معه بلقب كأس العرب ليؤكد أنه يعيش أفضل فترات مسيرته الكروية.

كما شارك بنتايك في 30 مباراة بقميص الزمالك خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات وقدم أربع تمريرات حاسمة إلى جانب دوره الكبير في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

اهتمام أوروبي وخليجي

بحسب تقارير صحفية فرنسية دخل اللاعب دائرة اهتمام أندية في الدوريين الفرنسي والتركي إلى جانب وجود متابعة من أندية خليجية تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو وهو رقم قد يكون مغريًا لإدارة الزمالك خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن مالي وتوفير موارد إضافية لدعم الفريق.

ورغم ذلك تبقى كل السيناريوهات مفتوحة لحين وصول عروض رسمية يمكن مناقشتها داخل النادي.

لماذا يتمسك الزمالك ببقاء اللاعب؟

داخل الزمالك ينظر الجهاز الفني إلى بنتايك باعتباره أحد أهم عناصر الفريق لما يملكه من قدرات فنية وبدنية إضافة إلى استقراره في الأداء طوال الموسم.

كما أن رحيل اللاعب سيجبر الإدارة على البحث عن بديل بنفس الجودة وهي مهمة لن تكون سهلة في ظل محدودية الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيسر.

ومن هذا المنطلق تبدو الأولوية داخل القلعة البيضاء هي الحفاظ على اللاعب خاصة مع ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تحتاج إلى أكبر قدر من الاستقرار الفني.

هل تصبح العروض الخارجية فرصة لا تُرفض؟

في المقابل قد تجد إدارة الزمالك نفسها أمام معادلة صعبة إذا وصل عرض مالي كبير يتناسب مع قيمة اللاعب فالنادي يسعى إلى الحفاظ على نجومه لكنه في الوقت نفسه يدرك أهمية تحقيق استفادة اقتصادية من بيع اللاعبين عندما تكون العروض مناسبة بما يساعد على دعم الميزانية وإبرام صفقات جديدة.

وفي حال وصول عرض أوروبي قوي قد يصبح من الصعب إغلاق الباب أمام فكرة رحيل بنتايك خصوصًا إذا أبدى اللاعب رغبة في خوض تجربة احتراف جديدة.

3 سيناريوهات تحدد مستقبل بنتايك

السيناريو الأول: الاستمرار مع الزمالك

وهو السيناريو الأقرب في الوقت الحالي خاصة إذا لم تصل عروض رسمية تلبي طموحات النادي مع استمرار اللاعب ضمن المشروع الفني للموسم الجديد.

السيناريو الثاني: الاحتراف الأوروبي

إذا تحولت الاهتمامات الحالية إلى عرض رسمي بقيمة مالية مناسبة فقد يوافق الزمالك على رحيل اللاعب خصوصًا أن الاحتراف الأوروبي يمثل خطوة مهمة في مسيرة أي لاعب.

السيناريو الثالث: انتقال إلى أحد الأندية الخليجية

يبقى الخيار الخليجي مطروحًا أيضًا حال وصول عرض مالي يفوق العروض الأوروبية سواء بالنسبة للنادي أو للاعب وهو ما قد يجعل الصفقة أكثر إغراءً من الناحية الاقتصادية.

قرار صعب ينتظر الزمالك

لا يتعلق مستقبل محمود بنتايك بقيمة العرض المالي فقط بل يرتبط أيضًا بخطة الزمالك للموسم الجديد ومدى قدرة الإدارة على تعويض اللاعب إذا قررت الموافقة على رحيله.

وفي ظل التغييرات الإدارية والفنية التي يشهدها النادي يبدو أن الحفاظ على العناصر الأساسية يمثل أولوية لكن الواقع الاقتصادي قد يفرض حسابات مختلفة إذا وصلت عروض يصعب رفضها.

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