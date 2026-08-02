رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027 .. سجل الآن هنا

رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027 .. يبحث عنه الطلاب على مختلف محركات البحث على الانترنت لبدء تسجيل البيانات

رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027

يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

التقديم في مدارس المتفوقين stem

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين stem على الموقع الرسمي للوزارة حتي يوم 9 أغسطس، وتُعقد الاختبارات إلكترونياً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس وحتي يوم 20 أغسطس.



التقديم في مدارس المتفوقين stem .. الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات يسمح للطلاب المصريين من الفئات التالية بـ التقديم في مدارس المتفوقين stem مؤكدة أنها كالتالي :

- الطالب المصري الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 من جميع محافظات الجمهورية.

- الطالب المصري الحاصل على براءة اختراع معتمدة رسمياً من أكاديمية البحث العلمي يُسمح له بدخول الاختبارات المدارس STEM مباشرة دون التقيد بشروط المجموع الكلي وتحتسب له ۱۰ نقاط ضمن نقاط التقييم.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوف للشروط.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية ودرس منهجاً أجنبياً، وقام بمعادلة الشهادة.

التقديم في مدارس المتفوقين stem .. قواعد القبول

و يتم قبول وتوزيع الطلاب بمدارس المتفوقين (STEM) بناءً على ترتيب درجاتهم التنافسية المحتسبة بنظام النقاط أولاً، وتطبيقاً لترتيب رغباتهم المرفقة إلكترونياً ثانياً.

و تعمل مدارس المتفوقين بنظام الإقامة الداخلية الإلزامية الكاملة، وبناءً عليه لا يحق للطالب نهائياً التقدم بطلب للتحويل بين مدارس STEM بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في النتيجة، سواء عند القبول أو طوال سنوات الدراسة بالمدرسة.

و يحق للطالب في أي وقت التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتوافق مع النظام الذي كان يدرسه في المرحلة الإعدادية، مع التزامه التام بدفع الرسوم والنفقات الفعلية للدراسة بمدارس STEM عن الفترة الزمنية الفعلية التي قضاها داخل المدرسة.