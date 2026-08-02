اليوم .. البارالمبية تٌجرى قرعة دورى كرة القدم للصم

تٌجرى اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اليوم الأحد مراسم قرعة دوري كرة القدم للصم للموسم الرياضي 2026-2027، فى تمام الواحدة ظهرا وذلك بمقر اللجنة باستاد القاهرة، بحضور ممثلي 20 ناديًا من الأندية المشاركة في البطولة.

وتقام القرعة تحت إشراف لجنة الصم برئاسة السيد مسعود، وبحضور أعضاء لجنة الصم.



ومن المقرر أن تشهد مراسم القرعة تحديد مواجهات الموسم الجديد، إلى جانب إعلان جدول المنافسات، تمهيدًا لانطلاق البطولة التي تُعد إحدى أبرز مسابقات رياضة الصم، في ظل حرص اللجنة على تنظيم موسم قوي يحقق أعلى درجات التنافس بين الأندية.

ومن المنتظر أن يحضر مراسم القرعة ممثلو الأندية المشاركة، حيث سيتم استعراض الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمسابقة، والإطلاع على لائحة البطولة قبل إجراء القرعة، تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد وفق الجدول الزمني المحدد.