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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برنامج مكثف للأهلي.. عموتة يقرر التدريب على فترتين قبل معسكر إسبانيا

الأهلي
الأهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة لانطلاق الموسم الجديد، في إطار البرنامج الذي وضعه المدير الفني المغربي الحسين عموتة للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

الأهلي

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على "يوتيوب"، أن الأهلي سيخوض تدريباته يومي الأحد والاثنين على فترتين، من أجل رفع الحمل البدني والفني للاعبين قبل المرحلة المقبلة من فترة الإعداد.

وأضاف أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين يوم الأربعاء، حيث ستكون المواجهة الأولى في تمام الخامسة مساءً أمام دلفي أو أحد فرق الدرجة الثالثة، بينما يلتقي في المباراة الثانية مع بترول أسيوط في تمام الثامنة مساءً.

وأشار شوقي إلى أن عموتة لا يزال يتمسك بضرورة التعاقد مع لاعب وسط أجنبي، معتبرًا أن تدعيم هذا المركز يمثل أولوية أكبر من التعاقد مع مدافع جديد، خاصة بعد اقتراب رحيل التونسي محمد علي بن رمضان.

وأوضح أن الترشيحات الخاصة بتدعيم خط الدفاع لم تنل إعجاب المدير الفني، في المقابل تضم القائمة المختصرة لتدعيم خط الوسط خمسة لاعبين، من بينهم لاعب إفريقي وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وأكد أن إدارة الاسكاوتنج قدمت القائمة النهائية للمدرب المغربي، الذي طلب مشاهدة عدد من المباريات الخاصة بالمرشحين قبل اتخاذ قراره النهائي، على أن يتم حسم الصفقة سريعًا قبل سفر بعثة الأهلي إلى إسبانيا، حتى ينضم اللاعب الجديد إلى المعسكر الإعدادي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وسيختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مرتقب يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة للوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق الموسم.

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