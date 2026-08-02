تم توقيع العقود.. خطوة أخيرة تفصل بن رمضان عن الشمال القطري

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة في ملف انتقال التونسي محمد علي بن رمضان، مؤكدًا أن الصفقة باتت في مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى توقيع اللاعب على العقود قبل الإعلان الرسمي.

محمد علي بن رمضان

وأوضح محمود شوقي، عبر قناته على "يوتيوب"، أن النادي الأهلي ونادي الشمال القطري وقعا بالفعل عقود انتقال اللاعب، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاق ينتظر توقيع بن رمضان، والذي من المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن بن رمضان شارك بشكل طبيعي في مران الأهلي، أمس السبت، إلا أنه كان على تواصل مع مسؤولي نادي الشمال القطري ووكيل أعماله قبل وبعد المران، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على بعض البنود الخاصة بالمكافآت والامتيازات الشخصية في العقد.

وأشار إلى أن جميع الأمور المتعلقة بالاتفاق بين الأهلي والشمال القطري قد حُسمت، ولم تعد هناك أي مفاوضات بين الناديين، إذ تم توقيع العقود بالفعل، بينما يقتصر الأمر حاليًا على إنهاء التفاصيل الخاصة باللاعب.

وأكد أن العقود تتضمن بندًا يقضي باجتياز اللاعب للكشف الطبي، على أن يسافر إلى قطر خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا.

كما أوضح أن بن رمضان توصل لاتفاق مع الشمال القطري بشأن راتبه السنوي، والذي سيكون أعلى من راتبه الحالي مع الأهلي، لافتًا إلى أنه أبلغ زملاءه داخل الفريق بأنه أنهى جميع الإجراءات، ويستعد للسفر خلال يومين أو ثلاثة لإجراء الكشف الطبي.

واختتم محمود شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الفني للحمر، الحسين عموتة، أُبلغ برحيل اللاعب، وأن بن رمضان لن يكون ضمن صفوف الأهلي خلال المرحلة المقبلة، في انتظار الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى الشمال القطري.