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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم منتخب المغرب يدخل حسابات برشلونة بـ 25 مليون يورو

عز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي
عبدالله هشام

دخل عز الدين أوناحي نجم فريق جيرونا الإسباني ومنتخب المغرب حسابات نادي برشلونة استعدادا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويدرس برشلونة التعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي، الذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 25 مليون يورو.

ويعتبر نادي برشلونة لاعب الوسط المغربي كأحد أبرز الخيارات المطروحة لتعويض غياب فرينكي دي يونج.

اهتمام كبير بـ أوناحي

وأشار التقرير إلى أن أوناحي يحظى بمتابعة من عدة أندية أوروبية، إلا أن مستقبله لم يُحسم حتى الآن، مع استمرار المفاوضات والاهتمام بخدماته خلال الميركاتو الصيفي.

يأتي تجدد اهتمام برشلونة بعد الأداء المميز الذي قدمه أوناحي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا بارزًا في وصول "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى برشلونة عقب تألقه في مونديال 2022، لكن الصفقة لم تكتمل آنذاك، قبل أن يعود اسمه إلى الواجهة مرة أخرى هذا الصيف.

ويرتبط أوناحي بعقد مع جيرونا يمتد حتى صيف 2030، بينما تُقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو، ما يجعل أي تحرك لضمه مرهونًا بالتوصل لاتفاق مع ناديه.

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