مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا لبيع الكتب بأسعار رمزية لجمهور القراء

تنظم مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، معرضًا لبيع الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة بأسعار رمزية، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 أغسطس 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، بحديقة المكتبة الرئيسية بمقرها في 4 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا)، المتفرع من شارع النيل بمحافظة الجيزة.

ويأتي المعرض في إطار جهود المكتبة الرامية إلى نشر الثقافة، وتشجيع القراءة، وإتاحة الكتاب أمام مختلف فئات المجتمع بأسعار مناسبة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة في مختلف المجالات، من بينها الأدب، والتاريخ، والفكر، والعلوم، والكتب العامة، بما يلبي اهتمامات القراء والباحثين والهواة، ويمنحهم فرصة اقتناء عناوين متميزة بتكلفة رمزية، بما يسهم في تنمية المكتبات الشخصية وترسيخ ثقافة القراءة.

وأكدت الدكتور رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن رسالتها الثقافية الهادفة إلى تيسير الوصول إلى المعرفة، وإتاحة الكتب لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، من خلال مبادرات وأنشطة تسهم في دعم الوعي الثقافي وتعزيز مكانة الكتاب باعتباره أحد أهم أدوات التنوير وبناء الإنسان.

ودعت المكتبة أعضاءها وروادها إلى الاستفادة من المعرض، مع ضرورة إبراز بطاقة العضوية عند الشراء، تيسيرًا لإجراءات الحصول على الكتب، مؤكدة أن هذه الفعالية تُعد من الأنشطة التي تحظى بإقبال واسع من محبي القراءة، لما توفره من عناوين متنوعة بأسعار في متناول الجميع، بما يعكس الدور الذي تضطلع به مكتبة مصر العامة في خدمة المجتمع ونشر الثقافة والمعرفة.