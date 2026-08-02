طارق يحيى يدافع عن حمزة عبد الكريم.. سيبوه في حاله وارفعوا إيديكم عنه

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يستحق كل الدعم والإشادة، بعد تألقه مع الفريق الأول لنادي برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشددًا على أن ما يحققه اللاعب يُعد إنجازًا كبيرًا لكرة القدم المصرية.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية:

"حمزة عبد الكريم لاعب محترف في الفريق الأول في برشلونة، إنتوا بتتكلموا في إيه يا جماعة؟ ده لاعب في برشلونة. لما محمد صلاح راح بازل عملنا فرح، ودلوقتي مش عايزينّا نتكلم عن لاعب انتقل إلى برشلونة وهو عنده 19 سنة؟ سكوت بقى وارفعوا إيديكم عن حمزة."

ويأتي حديث طارق يحيى في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به حمزة عبد الكريم، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز اللاعبين الشباب في صفوف برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان المهاجم المصري قد لفت الأنظار بقوة بعدما سجل هدفين في تعادل برشلونة الودي أمام برمنجهام سيتي، ليحصد إشادة واسعة من جماهير النادي الكتالوني ووسائل الإعلام الإسبانية.

كما تصدرت موهبة حمزة عبد الكريم عناوين عدد من الصحف الإسبانية، التي أشادت بإمكاناته الفنية وقدرته على المنافسة، خاصة مع بحث برشلونة عن حلول هجومية في مركز رأس الحربة، في ظل استمرار الغموض بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ويواصل حمزة عبد الكريم جذب الأنظار بأدائه المميز، في وقت تتزايد فيه التوقعات بمنحه فرصًا أكبر مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد، بعد المستويات اللافتة التي قدمها في المباريات الودية.