أوناحي يقود المغرب للفوز على كندا وبلوغ ربع نهائي كأس العالم

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد الفوز على نظيره كندا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار دور الـ 16.

وجاءت ثنائية المغرب عن طريق عز الدين أوناحي في الدقيقتين 50، 82.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة، يضرب منتخب المغرب موعدًا مع الفائز من مباراة فرنسا وباراجوي في ربع نهائي كأس العالم.

تشكيل منتخب كندا خلال المباراة

حراسة المرمى: كريبو.

خط الدفاع: لاريا – فوجرول – بومبيتو – جونستون.

خط الوسط: علي أحمد – أوستاكيو – سيجور – بوكانان.

خط الهجوم: أواواسي – ديفيد.

تشكيل منتخب المغرب خلال المباراة

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: حكيمي – حلحال – ديوب – مزراوي.

خط الوسط: بوعدي – العيناوي – دياز – أوناحي – الخنوس.

خط الهجوم: صيباري.