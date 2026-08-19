«أبناء كفر الزيات.. أوائل اليوم وصنّاع المستقبل».. محافظ الغربية يُكرّم 52 طالبًا وطالبة ويشيد بالمواهب الرياضية

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، احتفالية مركز التنمية الشبابية بكفر الزيات لتكريم أوائل الطلاب من أبناء المركز بمختلف المراحل التعليمية، وذلك تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة النجاح والتميز، حيث قام المحافظ بتكريم 52 طالبًا وطالبة من المتفوقين من التربية والتعليم والأزهر، مؤكدًا أن الاستثمار في أبناء المحافظة ودعم المتفوقين والمتميزين يمثل أحد أهم محاور بناء الإنسان وصناعة المستقبل،

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية،الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية ،لفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

تحرك الشباب والرياضة

وأكد محافظ الغربية أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن التفوق العلمي هو ثمرة الاجتهاد والمثابرة، وأن المحافظة حريصة على دعم أبنائها وتشجيع النماذج المتميزة في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية وخدمة وطنه ومجتمعه.

وخلال جولته بالمركز، تفقد المحافظ حمام السباحة، وملعب كرة السلة، والملعب القانوني، الذي شهد إقامة عدد من الأنشطة الرياضية، من بينها تدريبات الكاراتيه والكرة النسائية وأكاديمية كرة القدم، كما تفقد صالة الجيم ومركز التخاطب والملعب الخماسي، واطّلع على البرامج والأنشطة المقدمة للنشء والشباب

الإشادة بمراكز الشباب

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي بما شاهده من مواهب رياضية واعدة داخل مركز التنمية الشبابية بكفر الزيات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والشبابية، ودعم الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية النشء واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالمتفوقين في مختلف المجالات.