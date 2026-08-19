تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات.. القواعد والشروط والمواعيد أمام طلاب الثانوية العامة

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقب إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الإلكتروني، باب مرحلة «تقليل الاغتراب» وهي المرحلة المعروفة بمرحلة التحويلات بين الكليات والمعاهد، وذلك في إطار الحرص على التيسير على الطلاب ولم شمل الأسرة والحد من مشقة السفر والتنقل.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى الشروط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لعملية نقل قيد الطلاب وتحويلاتهم بين المنطقة الجغرافية (أ) والمناطق الجغرافية الأخرى.

القواعد والشروط الأساسية لتقليل الاغتراب

وتخضع عملية قبول طلبات تقليل الاغتراب لمجموعة من الشروط الحاكمة التي تضمن تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب:

1. التحويل المناظر (داخل نفس التخصص)

يُسمح للطالب بالتحويل إلى كلية مناظرة في نطاقه الجغرافي (أ) بغض النظر عن الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

في حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ)، يتم اختيار الكلية ذات الحد الأدنى الأقل.

2. التحويل غير المناظر (تغيير التخصص)

يُسمح للطالب بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في نطاقه الجغرافي (أ)، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للقبول بتلك الكلية المراد التحويل إليها.

استيفاء باقي شروط القبول للكلية (إن وجدت، مثل اختبارات القدرات).

3. الضوابط العامة العامة

النسبة المقررة: تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، وذلك في حدود النسبة المقررة إقليمياً وزمنياً والتي يحددها المجلس الأعلى للجامعات (عادة 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات).

عدد المرات: التقديم متاح مرة واحدة فقط إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

التحويلات الورقية: لا توجد أي تحويلات ورقية، والتعامل كاملاً يتم من خلال بوابات التنسيق الإلكترونية.

موعد وطريقة التقديم

الموعد: يتم فتح باب تقليل الاغتراب فور انتهاء إعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق، ويستمر التقديم عادة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام متواصلة.

خطوات التقديم:

الدخول على بوابة التنسيق الإلكترونية الرسمية. اختيار تبويب «خدمات تقليل الاغتراب». إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب. تحديد نوع التحويل (مناظر أو غير مناظر أو تحويل بين المعاهد). حفظ الرغبة وطباعة استمارة التحويل للتأكيد.

نظام التنسيق الإلكتروني

جدير بالذكر أن نظام التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية يُعد الآلية الرسمية المعتمدة ل توزيع طلاب الشهادة الثانوية العامة على الكليات والمعاهد العليا بناءً على المجموع الكلي، ونسبة النجاح العامة، ورغبات الطلاب المعروضة وفق نظام الشرائح والمراحل المتعاقبة (الأولى، الثانية، والثالثة).

وتعتمد هذه المنظومة على تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يقوم الطالب بتسجيل رغباته البالغ عددها 75 رغبة عبر بوابة التنسيق باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح، ليتم إعلان الحدود الدنيا للقبول بكل كلية ومعهد عقب انتهاء مراجعة وفرز الرغبات لكل مرحلة.