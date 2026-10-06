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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز "أكتوبر الجديدة" يستقبل لجنة هيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات والمرافق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 استقبل جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة لجنة متابعة أعمال المرافق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة سحر أحمد، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة، للوقوف على معدلات التنفيذ الحالية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الكبرى بالمدينة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان في استقبال اللجنة المهندس أحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وبحضور الدكتور رزق محمد نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى الضوي نائب رئيس الجهاز، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وجهاز المدينة ومسؤولي الشركات المنفذة.

وخلال الزيارة، تم تقديم شرح وافٍ وتفصيلي للموقف التنفيذي الحالي لكافة أعمال المرافق بالمدينة، حيث جرى استعراض المواقع الرئيسية للمرافق، ومستجدات شبكات البنية التحتية المغذية للمناطق الحيوية، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجيستية لضمان سرعة تشغيل المشروعات وضخ الاستثمارات.

مشروع إسكان غرب المطار

كما شملت الجولة الميدانية تفقد أعمال المرافق الجارية بمشروع إسكان غرب المطار لضمان تلبية تطلعات المواطنين وتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى متابعة البنية التحتية الخاصة بقطع أراضي "بيت الوطن" المخصصة للمصريين في الخارج.

وأكد المهندس أحمد حلمي، رئيس جهاز المدينة، أن هناك متابعة دورية وميدانية مستمرة لكافة المشروعات ومعدلات جودتها، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والتنسيق المستمر مع هيئة المجتمعات العمرانية لتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المنفذة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تليق بمدينة أكتوبر الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع المتطورة.

أكتوبر الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية إسكان غرب المطار المرافق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات الكبرى

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