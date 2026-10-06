لجنة التعليم بالبرلمان الأوروبي: الدعم السريع تتحمل مسؤولية ما يحدث في السودان

أكدت رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الأوروبي، أنه يجب إنقاذ الأطفال السودانيين من ويلات الحرب.

وقالت رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الأوروبي في تصريحات للقاهرة الإخبارية:" أوروبا لم تقدم الدعم الكافي حتى الآن للنساء والأطفال في السودان".

وأضافت رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الأوروبي:" ندعو إلى زيادة الدعم لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الحرب في السودان".

وتابعت رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الأوروبي :" هناك أطراف خارجية تؤجج الحرب في السودان وندعو إلى محاسبتها".

وأكملت رئيسة لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الأوروبي: الأزمة الإنسانية في السودان بالغة الصعوبة، وقوات الدعم السريع تتحمل مسؤولية ما يحدث في السودان".