دهستها سيارتين.. مصرع فتاة في حادث مأسوي بشارع السودان بالدقي

كشفت التحريات ملابسات مصرع فتاة دهسًا بشارع السودان بمنطقة الدقي، بعدما تبين أن سيارتين وراء الحادث، حيث اصطدمت الأولى بالفتاة أثناء عبورها الطريق، قبل أن تمر السيارة الثانية فوق جثمانها، لتلقى مصرعها متأثرة بإصابتها.

وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارتين المتسببتين في الواقعة، وضبط قائديهما، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث دهس بشارع السودان في الدقي، وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل الواقعة، وتبين مصرع فتاة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء الحادث.

وبإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد ملابسات الواقعة والسيارتين المتورطتين فيها، وضبط قائديهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على كافة تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.