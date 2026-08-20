لربط المنيرة الغربية.. إنشاء كوبري مشاه بشارع السودان في العجوزة

جهود متواصلة من حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين وسائل الانتقال، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف مباشر من دكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

ويتم تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاه بشارع السودان أعلى السكة الحديد لربط حي العجوزة بحي المنيرة الغربية.

ويأتي تنفيذ الكوبري بهدف توفير وسيلة عبور آمنة ومنظمة للمواطنين، خاصة في ظل كثافة الحركة بالمنطقة، بما يسهم في الحد من العبور العشوائي أعلى السكة الحديد وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين، وتتواصل الأعمال بالموقع مع المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ.

وذلك بحضور ومتابعة اللواء طارق نشأت، مسئول شركة M.O.t_ التابعة لوزارة النقل، والمهندس وحيد، مسئول الشركة المنفذة حسن علام، وذلك بالتنسيق والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد حي العجوزة استمرار متابعة الأعمال ميدانيًا والعمل على سرعة إنجاز المشروع بما يساهم في تحسين الحركة وتيسير تنقل المواطنين بين جانبي المنطقة ورفع مستوى الأمان والسلامة.