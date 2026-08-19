محافظة الجيزة تكثف حملاتها المسائية وتضبط 50 كيس كبير للقمامة و7 عربات كارو وتروسيكل بالهرم

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة وشرطة المرافق، حملة مسائية مكبرة استهدفت مواجهة ظاهرة الفرز العشوائي للقمامة، والحد من سير العربات "الكارو" والتروسيكلات بشارع اللبيني بقطاعي فيصل والهرم بنطاق حي الهرم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وجاءت الحملة بحضور اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، للوقوف ميدانياً على انضباط الشوارع واستعادة المظهر الحضاري.



وتم خلال الحملة:

-ضبط المخالفات: مصادرة 50 جونيَة (أكياس فرز)، إلى جانب تحفظ القوات على 3 عربات "كارو" و4 تروسيكلات تُستخدم في أعمال الفرز ونقل المخلفات خلافاً للقانون.

-إلقاء القبض على 13 شخصاً من "الفريزة" أثنناء قيامهم بأعمال الفرز العشوائي في الطريق العام عبر شرطة المرافق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الجيزة للحد من ظاهرة "الفريزة" والقضاء عليها تماماً بكافة أحياء المحافظة، بما يضمن إعادة الانضباط للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.