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وزير الداخلية الأسبق: قعدت 4 شهور بالمكتب عام 2011 ومروحتش البيت غير في شم النسيم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الداخلية الأسبق: قعدت 4 شهور بالمكتب عام 2011 ومروحتش البيت غير في شم النسيم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

روى اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل الفترة الأولى من توليه مسؤولية وزارة الداخلية ، كاشفًا أنه ظل لمدة 4 أشهر مقيمًا في مكتبه، ولم يذهب إلى منزله سوى يوم شم النسيم لتناول الغداء.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»: « في 2011 قعدت 4 شهور مقيم في المكتب، مروحتش غير يوم شم النسيم اتغديت في البيت».

وأضاف أنه خرج بعدها في مؤتمر وأعلن إصدار تعليمات بالتعامل مع أي شخص يرفع السلاح في مواجهة قوات الأمن، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

وأشار إلى أن الأوضاع بدأت تهدأ مع الوقت، وبدأ المواطنون يشعرون بعودة الأمن مرة أخرى، بعد فترة شهدت مظاهرات وقطعًا للطرق.

اللواء محمد إبراهيم يوسف وزارة الداخلية مصطفى بكري

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