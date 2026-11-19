قام حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، بالتوقيع على عقود أرض فرع النادي بحدائق أكتوبر، مع الدكتور أحمد عمارة، المشرف العام على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يبدأ النادي عقب توقيع العقد إجراءات استخراج القرار الوزاري الخاص بالأرض، تمهيدًا لاستكمال الخطوات المتعلقة بالمشروع والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في إطار حرص النادي على الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة للبدء الفعلي في تشييد الفرع الجديد، سواء على مستوى الجانب الاستثماري أو الجانب الرياضي والاجتماعي.

كما أن هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى التوسع وتعظيم استثمارات النادي وتطوير أصوله، في إطار خطة النادي للتوسع الجغرافي وإنشاء فروع جديدة بالمدن الجديدة والمحافظات، وتوفير المزيد من الخدمات والمنشآت الرياضية والاجتماعية لأعضائه.