كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن آخر المستجدات داخل نادي الزمالك، سواء فيما يتعلق بعودة المحترفين الأجانب إلى القاهرة، أو ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، إلى جانب تطورات أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر وملف إنشاء شركة الكرة.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن شيكو بانزا سيصل إلى القاهرة يوم الجمعة، بعد حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ قيمتها شهرين، مشيرًا إلى أن عدي الدباغ سيعود أيضًا إلى مصر غدًا، في إطار عودة المحترفين وانتظام الأمور داخل الفريق.

مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل مستحقات لاعبي الزمالك

وتطرق الإعلامي إلى أزمة المستحقات المالية داخل الزمالك، موضحًا أن إجمالي مستحقات اللاعبين المتأخرة يتراوح بين 50 و60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللاعبين حصلوا على وعد من إدارة النادي بصرف هذه المبالغ خلال الأيام الأولى من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف أنه في حالة تأخر صرف المستحقات إلى ما بعد منتصف ديسمبر، سيكون من حق اللاعبين الحصول على 40% من مستحقاتهم، وفقًا لما ذكره، مؤكدًا أن التأخير منذ بداية الموسم أصبح كبيرًا، بخلاف مكافآت المباريات والمستحقات الأخرى.

انفراجة في ملف أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

وزف مهيب عبد الهادي خبرًا بشأن أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن النادي يستعد لتوقيع العقد الرسمي الخاص بالأرض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الأرض حصلت بالفعل على موافقة التخصيص، كما سدد الزمالك المبالغ المطلوبة والتزم بالإجراءات اللازمة، ومن المنتظر أن يشهد الملف خطوة جديدة بتوقيع العقد رسميًا.

وأشار إلى أنه عقب توقيع العقد، ستبدأ أعمال تجهيز الملاعب والمنشآت، تمهيدًا لنقل تدريبات الفريق إليها، وهو ما سيسهم في توفير مساحة أكبر لتدريبات فرق الناشئين والفريق الأول، ويمنح النادي انفراجة على مستوى البنية التحتية.

مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة الاتفاق مع شركة الكرة

وفي سياق آخر، كشف مهيب عبد الهادي حقيقة وجود اتفاق بين الزمالك وإحدى الشركات أو المستثمرين لتأسيس شركة كرة، موضحًا أنه تواصل مع مسؤولين داخل النادي للاستفسار عن هذا الملف.

وقال إن الرد الذي تلقاه داخل الزمالك يؤكد عدم وجود اتفاق مع أي شركة أو مستثمر حتى الآن، مشددًا على أن هذه هي المعلومات التي حصل عليها من النادي.

وأكد مهيب عبد الهادي أهمية إنشاء شركة كرة للزمالك، معتبرًا أنها قد تمثل أحد الحلول المطروحة لمواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، في ظل الحاجة إلى موارد مالية جديدة تساعد على توفير السيولة اللازمة والوفاء بالالتزامات المختلفة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة البحث عن مصادر دخل واستثمارات جديدة تدعم النادي، في ظل التحديات المالية التي تواجهه خلال الفترة الحالية.