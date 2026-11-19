أكد تامر عبد الحميد دونجا، لاعب الزمالك السابق، أن علي ماهر يمتلك شخصية قوية وحصل على الدورات التدريبية التي تؤهله لقيادة منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه الأنسب لتولي المهمة.

وأوضح دونجا خلال تواجده ضيفا على برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، أن مهند لاشين هو الخيار الأول لدى علي ماهر، على عكس حسام حسن الذي كان يعتمد على مروان عطية.

وأشار إلى صعوبة مواجهة أنجولا أمام منتخب مصر، مؤكدًا ضرورة تحقيق الفوز من أجل تحسين التصنيف قبل بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف دونجا أن البرتغالي فينجادا هو أفضل مدير فني تدرب تحت قيادته خلال مشواره مع الزمالك.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مباراة الزمالك أمام الجونة، لكنه يرى أن الأبيض قادر على حسم المواجهة لصالحه قبل نهايتها.

40 ألف مشجع للزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الأمني، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر تخصيص 40 ألف تذكرة لجماهير الزمالك، مقابل 2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي.

وحضر الاجتماع اللواء سامي السبكي، مدير أمن نادي الزمالك، وشهد الاتفاق على عدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها موعد فتح بوابات ستاد القاهرة الدولي، وتحديد أماكن دخول جماهير الفريقين، بما يضمن تنظيم عملية دخول المشجعين.

ومن المقرر طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية