كشف عبد الله بكري، لاعب فريق زد، عن أصعب المواجهات التي خاضها خلال تجربته السابقة مع بيراميدز، متحدثًا عن طبيعة المنافسة أمام الأهلي والزمالك، كما أشاد بالدور الذي لعبته جماهير القلعة البيضاء في مسيرة الفريق خلال الموسم الماضي.

وقال عبد الله بكري، خلال ظهوره في بودكاست «الحوار كبير»، إن مواجهات الزمالك كانت صعبة خلال فترته مع سموحة، بعدما نجح فريقه في الفوز بثلاثية نظيفة خلال مباراة الدور الأول، قبل أن تنتهي مواجهة الدور الثاني بالتعادل السلبي.

وأضاف لاعب زد أن المباريات أمام الزمالك والأهلي كانت صعبة خلال تجربته مع بيراميدز، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي كانت الأصعب بالنسبة له.

وأوضح بكري أن مباراة بيراميدز والأهلي كانت تحمل صعوبة إضافية بسبب الأجواء المتوترة بين الناديين، رغم عدم وجود تصريحات من اللاعبين أو المسؤولين تؤكد ضرورة الفوز على الأهلي لأسباب خارج إطار كرة القدم والمنافسة الرياضية.

وأشار إلى أن بيراميدز أصبح طرفًا في المنافسة على البطولات، وهو ما فرض على الفريق ضرورة تحقيق الفوز في جميع مبارياته، لكنه شدد في الوقت نفسه على التأثير الكبير لجماهير الأهلي في المباريات، قائلًا إن جمهور القلعة الحمراء يجعل المواجهات أكثر صعوبة على المنافسين.

وعلى جانب آخر، أشاد عبد الله بكري بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها لعبت دورًا بارزًا في مسيرة الفريق خلال الموسم الماضي، وأسهمت في المنافسة على لقب الدوري وتحقيق الانتصارات.

وقال بكري: «جمهور الزمالك في الموسم الماضي عمل حالة كبيرة، وبشوف إن الجمهور الأبيض هو اللاعب رقم واحد في نادي الزمالك، وهو السبب في المنافسة على الدوري وتحقيق الانتصارات».

كما كشف لاعب زد عن تفاصيل المكافآت المالية التي كان يحصل عليها خلال موسمه الأول، موضحًا أن الفريق كان يحصل على مكافآت فوز كبيرة عند الانتصار على الأهلي أو الزمالك، إلى جانب مكافأة مالية كبيرة بعد الفوز على المقاولون العرب.

وجاءت تصريحات عبد الله بكري خلال بودكاست «الحوار كبير»، الذي تحدث خلاله عن محطات مختلفة في مسيرته الكروية، وتجربتيه مع سموحة وبيراميدز، ورؤيته للمنافسة بين الأندية الجماهيرية.