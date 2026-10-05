3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

أعلنت الحكومة رسميًا موعد إجازة 6 أكتوبر 2026، بعد صدور قرار باعتبار يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، في إطار تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام.



موعد إجازة 6 أكتوبر

وتأتي إجازة 6 أكتوبر 2026 بالتزامن مع الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر 1973، التي بدأت بعبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس وشن الهجوم على التحصينات الإسرائيلية في سيناء.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

بحسب القرار الصادر، يحصل العاملون في الجهات الحكومية والفئات المشمولة على إجازة رسمية يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، الذي يوافق عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وبالتالي، يحصل الموظفون الذين تشملهم الإجازة على عطلة متتالية تمتد إلى الخميس والجمعة والسبت، وفقًا لنظام أيام العمل والإجازات المطبق على كل جهة.

وتحل هذا العام الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر 1973، حيث بدأت العمليات العسكرية في السادس من أكتوبر بعبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس، وشن الهجوم على التحصينات الإسرائيلية في سيناء.

وانطلقت العمليات العسكرية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن خطة العبور التي استهدفت اختراق خط بارليف وتحرير الأراضي المحتلة.

إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص

لم تقتصر إجازة 6 أكتوبر 2026 على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر»، على أن تكون يوم الخميس 8 أكتوبر بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ويأتي قرار تغيير موعد الإجازة في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن، بما يحقق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد.



موعد إجازة 6 أكتوبر

ضوابط تشغيل العاملين خلال إجازة أكتوبر

حدد وزير العمل ضوابط تشغيل العاملين خلال الإجازة، موضحًا أن لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وفي هذه الحالة، يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يمكن منحه يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع في ملفه الخاص.

وأعلن الوزير إصدار الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2026 بشأن الإجازة، مع التشديد على التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بنشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج والتنبيه إلى ضرورة وضعها موضع التنفيذ.

إجازة 6 أكتوبر وفق قانون العمل الجديد

أوضح حسن رداد أن قرار إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يأتي القرار في ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

وتضمن القرار في المادة الأولى، البند رقم 12، اعتبار يوم عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر» من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.

قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة أكتوبر

وتأتي إجازة 6 أكتوبر 2026 أيضًا في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2898 لسنة 2026.

ويقضي القرار باعتبار يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات التالية:

الوزارات والمصالح الحكومية.

الهيئات الحكومية.

الهيئات العامة.

وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام.

شركات قطاع الأعمال العام.

وتكون الإجازة بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وبذلك يصبح الخميس 8 أكتوبر هو الموعد المحدد للإجازة الرسمية هذا العام بدلًا من تاريخ المناسبة الأصلي، مع تطبيق القرار على الجهات والفئات المحددة في قرارات الحكومة ووزارة العمل.



موعد إجازة 6 أكتوبر

الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

شهد عام 2026 عددًا من الإجازات والمناسبات الرسمية، بدأت بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، ثم إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم 29 يناير.

وتلت ذلك إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس، ثم إجازتا عيد شم النسيم يوم 13 أبريل وعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.

وفي شهر مايو، حصل العاملون على إجازة عيد العمال يوم 7 مايو، ثم إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو.

ويأتي عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر ضمن المناسبات الرسمية التي تحصل خلالها الفئات المخاطبة بالقرارات المنظمة على إجازة بأجر كامل.

هل إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر؟

نص قرار الحكومة على أن تكون إجازة الخميس 8 أكتوبر 2026 مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المشمولة بالقرار.

كما أعلن وزير العمل أن الخميس 8 أكتوبر سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال الإجازة، تطبق الضوابط التي أعلنها وزير العمل، بما في ذلك استحقاق العامل الأجر المقرر عن يوم الإجازة، بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو منحه يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه.

فئات قد تعمل خلال الإجازات الرسمية

وبالرغم من حصول العاملين المشمولين بالقرارات على الإجازات الرسمية، فإن طبيعة بعض المهن والخدمات الحيوية قد تتطلب استمرار العمل وعدم التوقف خلال أيام العطلات.

ومن بين الفئات والقطاعات التي قد تستمر في العمل خلال الإجازات الرسمية، وفقًا لما ورد في المادة المرسلة:

الأطباء والممرضون بالمستشفيات.

رجال الشرطة.

الصحفيون.

عمال المخابز.

عمال محطات الوقود.

رجال الإسعاف.

العاملون في خدمات النقل والسائقون.

رجال الحماية المدنية.

العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي.

العاملون في خدمات الكهرباء.

وتأتي هذه القطاعات ضمن الخدمات التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية أو تتطلب تشغيلًا مستمرًا، ولذلك قد تستمر بعض مواقع العمل التابعة لها في تقديم خدماتها خلال الإجازات الرسمية.



موعد إجازة 6 أكتوبر

حقوق العامل عند التشغيل في الإجازة

وتنص المعلومات الواردة في المادة على أن القانون يمنح العامل حقه في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، مع إتاحة تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وفي هذه الحالة، يحصل العامل على المقابل المالي المقرر عن العمل في يوم الإجازة وفق الضوابط القانونية المنظمة، أو يمكن منحه يومًا آخر عوضًا عنه وفق الإجراءات المحددة.

وتظل إجازة 6 أكتوبر 2026 من أبرز الإجازات الرسمية المنتظرة خلال العام، خاصة بعد تحديد الخميس 8 أكتوبر موعدًا لها بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر، مع تطبيق القرار على العاملين في الجهات الحكومية والفئات المخاطبة بأحكام قانون العمل.