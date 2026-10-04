إجازة 6 أكتوبر 2026 .. موعد العطلة الرسمية والفئات المستحقة

تقرر إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر في مصر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر، وفقًا للقرار الوارد بشأن ترحيل العطلة الرسمية، وتُمنح الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفق القواعد المنظمة للإجازات الرسمية.

ويأتي تحديد موعد الإجازة يوم الخميس ليمنح العاملين فرصة الاستفادة من عطلة متصلة بالإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقًا لنظام العمل المعمول به في كل جهة، بينما يكون الثلاثاء 6 أكتوبر يوم عمل عادي للجهات المشمولة بقرار الترحيل.

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متى موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 في مصر؟

وتوافق إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بدلًا من موعدها الأصلي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وذلك وفقًا للقرار الوارد بشأن ترحيل الإجازة الرسمية.

ويترقب العاملون في مصر موعد العطلة للتعرف على أيام الراحة المستحقة خلال شهر أكتوبر، وما إذا كانت الإجازة تشمل جهات عملهم، خاصة مع اختلاف القواعد المنظمة للإجازات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص.

وبموجب القرار المشار إليه، يكون يوم الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.

هل يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 إجازة رسمية؟

يكون الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 يوم عمل عادي للجهات المشمولة بقرار ترحيل الإجازة، بينما تنتقل العطلة الرسمية إلى الخميس 8 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد المحدد في القرار الوارد.

ويعني ذلك أن العاملين في الجهات المشمولة بالقرار يحصلون على الإجازة يوم الخميس بدلًا من الثلاثاء، بما يسمح باتصال العطلة بالإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقًا لنظام العمل المعمول به في كل جهة.

ويرتبط ترحيل الإجازات الرسمية عادة بتنظيم مواعيد العطلات على مستوى الدولة، بما يحدد يوم الراحة المعتمد للعاملين في الجهات التي يشملها القرار، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة لاستحقاق الإجازات.

هل إجازة 8 أكتوبر 2026 مدفوعة الأجر للقطاع الخاص؟

تشمل إجازة الخميس 8 أكتوبر 2026 العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث تقرر منحهم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد القوات المسلحة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن القرار.

ويستند استحقاق العاملين للراحة بأجر كامل إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي أدرج عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر ضمن المناسبات التي تعد إجازة بأجر كامل، مع السماح بتغيير موعدها في إطار توحيد مواعيد الإجازات على مستوى الدولة.

وتتعلق الاستفادة من الإجازة بالقواعد القانونية المنظمة للعطلات الرسمية والفئات المخاطبة بها، لذلك ينبغي للعاملين بالقطاع الخاص مراجعة القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب القواعد المطبقة في منشآت العمل، للتأكد من موعد الإجازة وآلية تطبيقها.

ما الفئات المستحقة لإجازة 6 أكتوبر 2026؟

تشمل الفئات المستحقة للإجازة الرسمية، وفقًا للبيانات الواردة، العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتتمثل الفئات المشمولة في الجهات الآتية:

العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية.

العاملون في الهيئات العامة.

العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

العاملون في شركات القطاع العام.

العاملون في شركات قطاع الأعمال العام.

العاملون بالقطاع الخاص المخاطبون بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ويحدد الإطار القانوني والقرارات المنظمة مدى سريان الإجازة على العاملين، مع مراعاة طبيعة جهة العمل والأحكام المطبقة عليها، بما يضمن تحديد الاستحقاق وفقًا للقواعد المعمول بها.

هل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال إجازة 8 أكتوبر؟

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة، على أن يحصل العامل على أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه.

وتنطبق هذه الضوابط، وفقًا للمعلومات الواردة، على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، بما يوضح حقوق العامل في حالة تكليفه بالعمل خلال العطلة الرسمية، بدلًا من الحصول على الراحة المقررة.

وتؤكد القواعد المشار إليها ضرورة مراعاة الأحكام المنظمة لتشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتعويض المالي أو منح يوم بديل، بحسب الحالة والإجراءات القانونية المطبقة.

هل توجد إجازات رسمية أخرى في مصر خلال عام 2026؟

تُعد إجازة الخميس 8 أكتوبر آخر عطلة رسمية مدرجة في جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، وفقًا للبيانات الواردة في النص، على أن تأتي المناسبة الرسمية الآتية يوم 7 يناير 2027 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبذلك يتجه اهتمام العاملين خلال الفترة المقبلة إلى موعد إجازة عيد القوات المسلحة، باعتبارها العطلة الرسمية المحددة في أكتوبر، مع ضرورة متابعة أي قرارات رسمية تصدر بشأن تنظيم مواعيد الإجازات أو تعديلها.

وتظل معرفة موعد الإجازة والفئات المستحقة لها أمرًا مهمًا للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، سواء لتنظيم الالتزامات المهنية أو التخطيط للراحة الأسبوعية، مع التأكد من القرارات الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة قبل اتخاذ أي ترتيبات مرتبطة بالعطلة.