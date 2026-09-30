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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يومان أم ثلاثة؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص

اجازة 6 أكتوبر2026
اجازة 6 أكتوبر2026
رشا عوني

بعد إعلان مجلس الوزراء رسمياً عن ترحيل إجازة 6 أكتوبر2027 للقطاع الحكومي، يترقب العاملون بالقطاع الخاص قرار إجازة 6 أكتوبر والتي تحل علينا خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعد آخر إجازة رسمية خلال العام الجاري في 2026، ومن المرتقب توحيد يوم إجازة 6 اكتوبر لجميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات.

 

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

 

ومن المتوقع أن تصدر وزارة العمل القرار أو الكتاب الدوري المنظم للإجازة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، على غرار ما حدث في مناسبات رسمية سابقة.

وبعد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترحيل إجازة 6 أكتوبر لتصبح الخميس 8 أكتوبر بدلاً من الثلاثاء، فمن المتوقع أن يصدر وزير العمل أيضاً قرار تحيل إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص خلال الساعات المقبلة. 

يومان إجازة للقطاع الخاص

وبعد الإعلان المرتقب بقرار ترحيل إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص، بذلك يصبح لديهم إجازة يومان أو ثلاثة حسب مكان العمل، وهي الخميس والجمعة والسبت مماثلة بالقطاع الحكومي، لكن هناك بعض المؤسسات بالقطاع الخاص تعمل يوم السبت، وبذلك يحصل الموظفون في بعض القطاع الخاص على يومين إجازة فقط وهما الخميس والجمعة.

شبكة رؤية الإخبارية | موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 في مصر للقطاعين الحكومي والخاص

رئيس الوزراء يعلن إجازة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 8 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026

وبحسب القرار المعلن، تقرر ترحيل إجازة عيد القوات المسلحة لتكون يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويأتي ترحيل الإجازة في إطار تنظيم أيام العطلات الرسمية، بما يتيح الاستفادة من عطلة متصلة مع أيام الراحة الأسبوعية. وبذلك يحصل العاملون في الجهات التي تكون عطلتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت على إجازة تمتد من الخميس 8 أكتوبر وحتى السبت 10 أكتوبر 2026.

 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 لطلاب المدارس والجامعات

كما يحظى طلاب المدارس والجامعات بـ إجازة 6 أكتوبر 2026، والتي تعد أول إجازة رسمية في العام الدراسي 2026-2027، وتصل عدد أيامها إلى 3 أيام متصلة تشمل الخميس 8 أكتوبر 2026، ويومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية، على أن يستأنف الطلاب دراستهم بالمدارس والجامعات صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026.

الإجازات الرسمية للقطاع الخاص

بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، فإن تحديد الإجازة الرسمية يكون وفق القرارات والكتب الدورية التي تصدرها وزارة العمل بشأن كل مناسبة.

ونصت المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما أجازت المادة لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع في ملفه.

آخر إجازة رسمية في 2026

ومن المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2026، آخر إجازة رسمية في العام الميلادي الحالي، يحظى بها طلاب المدارس والجامعات والعاملين بالدولة بقطاعيها العام والخاص، على أن يعقبها إجازة عيد الميلاد المجيد في بداية العام الميلادي 2027 المقبل وتحديدا يوم 7 يناير لتشمل جميع الفئات المذكورة أيضًا بقرارات رسمية من الجهات المختصة.

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