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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.

 

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

المكونات:

الطبقة الأولى (البسبوسة):

1 كوب سميد خشن

½ كوب سكر

½ كوب جوز هند (اختياري)

½ كوب لبن زبادي

⅓ كوب سمنة أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة فانيليا

الحشوة (القشطة المنزلية):

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)

2 ملعقة كبيرة قشطة جاهزة أو كريمة

التزيين:

فستق حلبي مجروش

شيرة (قطر): كوب سكر + نصف كوب ماء + عصرة ليمون (يُغلى ويُترك يبرد)

طريقة التحضير:

تحضير القشطة:

1. في قدر صغير، اخلطي الحليب مع النشا والدقيق والسكر جيدًا.

2. ضعيه على نار متوسطة مع التحريك حتى يصبح كثيفًا.

3. ارفعيه عن النار، أضيفي ماء الزهر والقشطة أو الكريمة، اخلطي واتركيه ليبرد تمامًا.

تحضير البسبوسة:

1. في وعاء، اخلطي جميع مكونات البسبوسة حتى تتجانس (بدون عجن).

2. ادهني صينية صغيرة بالسمنة، ثم اسكبي نصف كمية البسبوسة وافرديها بالتساوي.

3. اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.

4. أخرجيها من الفرن، أضيفي طبقة القشطة فوقها برفق دون أن تلامس الأطراف.

5. اسكبي باقي كمية البسبوسة فوق القشطة وغطيها بلطف.

6. أعيديها إلى الفرن واخبزيها حتى تصبح ذهبية من الأعلى والأسفل (20-25 دقيقة تقريبًا).

7. فور خروجها من الفرن، اسكبي الشيرة الباردة فوقها.

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