حرب غزة تحصد أرواح الصحفيين.. 263 شهيدا منذ بداية الحرب

ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 263 صحفيًا، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، عقب استشهاد الصحفي محمد عبد العزيز النجار في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن النجار، البالغ من العمر 38 عامًا، كان يعمل معدًا ومقدمًا للبرامج في إذاعة القرآن الكريم التابعة للوزارة، وإنه قتل في استهداف بمنطقة مواصي القرارة شمال خان يونس، جنوبي القطاع.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في غزة، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة ما وصفه بالاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.

كما طالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالعمل على حماية الصحفيين وملاحقة المسؤولين عن قتلهم أمام المحاكم الدولية، وتقديمهم إلى العدالة.

وتأتي الحصيلة الجديدة بعد أيام قليلة من إعلان المكتب الإعلامي الحكومي مقتل 262 صحفيًا وإصابة 433 آخرين منذ بدء الحرب، فيما وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حصيلة مختلفة للقتلى من الصحفيين والعاملين في الإعلام، ما يعكس اختلاف معايير الحصر والتوثيق بين الجهات.