اللواء جمال عوض:11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و120 ألف طلب يوميًا أمام التأمينات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تتعامل مع أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات والمستفيدين، مشيرًا إلى أن إجمالي عددهم يصل إلى نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن الهيئة تستقبل يوميًا نحو 120 ألف طلب، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يبلغ 2700 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للاشتراك التأميني إلى 16 ألفًا و700 جنيه.

رسالة للمواطنين أثناء تقديم الخدمة

وشدد جمال عوض على أهمية متابعة المواطن لإجراءات حصوله على الخدمة، قائلًا: «ما تغادرش الشباك إلا لما تجيلك الرسالة وأنت واقف»، وذلك للتأكد من إتمام الإجراءات وعدم مغادرة المواطن قبل وصول رسالة تأكيد الخدمة.