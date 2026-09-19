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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيفية الاستعلام.. القومية للتأمين الاجتماعي تكشف موعد صرف معاشات أكتوبر 2026

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
خالد يوسف

تزامناً مع اقتراب موعد صرف المعاشات؛ كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الموعد المحدد لصرف معاشات شهر أكتوبر 2026 لجميع المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الدولة المستمر على التيسير على أصحاب المعاشات وذويهم، وتوفير كل التسهيلات اللازمة؛ لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بيسر وسهولة، مع إتاحة الرابط الإلكتروني الرسمي والخطوات المباشرة للاستعلام عن قيمة المعاش بكل مرونة.

موعد وأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2026

وفقاً للجدول الزمني المعتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أوضحت الهيئة أن معاشات شهر أكتوبر ستصرف اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر المقبل وتستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر، وذلك لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.

صرف معاش اكتوبر

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على المعاشات من خلال:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- فروع البنوك. 

- مكاتب البريد. 

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية.

صرف من البريد

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ لضمان انسيابية عمليات الصرف، وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2026، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة صاحب معاش.

معاشات أكتوبر ٢٠٢٦

- اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي.

- اضغط على استعلام.

هل توجد زيادة جديدة في المعاشات؟

لا توجد زيادة جديدة في قيمة المعاشات خلال الفترة الحالية، إذ تم تطبيق الزيادة السنوية في يوليو الماضي بنسبة 15%، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه. 

الدعم الحكومي وجهود تيسير الخدمات

​تؤكد هذه الإجراءات الدورية التزام الحكومة الكامل برعاية أصحاب المعاشات وتقديم كافة أوجه الدعم والتقدير لهم، نظير ما قدموه خلال مسيرة عملهم. 

أصحاب المعاشات

وتعمل الهيئة بصفة مستمرة على تحديث منظومة الصرف وتأمين قنوات التواصل الإلكترونية وخدمات الخط الساخن للرد على أي استفسارات أو شكاوى فور ظهورها، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في موعده المحدد وبأعلى معايير الكفاءة والشفافية.

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