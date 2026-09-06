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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«حقهم بعد 40 سنة شغل».. برلماني يتحدث عن أزمة أصحاب المعاشات

المعاشات
المعاشات
اخبار توك شو

أكد النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ، أن أصحاب المعاشات عانوا طوال الـ8 أشهر الماضية، ولا يزال بعضهم يعاني حتى اليوم، مشيرًا إلى أن المعاشات حق لهؤلاء المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أصحاب المعاشات يدفعون الإيجار، ويأكلون ويعالجون من أموال المعاشات.

ولفت إلى أن شكاوى بعض المواطنين من عدم صرف المعاشات يجب أن تُحل، من أجل المواطنين الذين عملوا لسنوات طويلة من أجل الحصول على هذا المال بعد بلوغ السن القانونية.

وأشار إلى أن المعاش ليس منحة أو مِنّة من أحد، لكنه مستقطع من جهد وعرق المواطن على مدار 35 أو 40 عامًا، مؤكدًا أنه من غير المعقول أن يعيش شخص دون راتب لمدة شهر، وليس 8 أشهر.

مجلس الشيوخ المعاشات أصحاب المعاشات

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