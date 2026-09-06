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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اختبار قبلي لطلاب جميع المراحل بداية من الصف لثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي في المدارس الدولية ، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، وذلك في مادة اللغة العربية، وبناءً على نتيجة الاختبار يتم تنفيذ برنامج علاجي في مهارات اللغة العربية لهؤلاء الطلاب حسب نتيجة كل منهم، على أن يكون إجراء الاختبار وتنفيذ البرنامج العلاجي من خلال المدرسة، ومجانًا لجميع الطلاب.

يأتي هذا القرار ، في ضوء جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو الاهتمام بمواد الهوية القومية لما لها من أثر في غرس قيم الولاء الانتماء وحماية ثفافة المجتمع

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء هذا الاختبار القبلي في النصف الأول من شهر سبتمبر ، ورفع النتائج، وعدد من الصور التوثيقية من فعاليات إجراء الاختبار على رابط مخصص لوزارة التربية والتعليم ، وذلك في موعد أقصاه ٢٠٢٦/٩/١٦، على أن يتم بدء تطبيق البرنامج العلاجي في النصف الثاني من شهر سبتمبر ، ولمدة ثلاثة أشهر .

وبدأت الدراسة اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في جميع المدارس الدولية والمدارس التي تضم أقسام “تعليم دولي” ، بما في ذلك  المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم IPS ، ومدارس المعاهد القومية التى تضم أقسام دولية ، ومدارس النيل المصرية الدولية.

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الصادرة بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، حيث تقرر أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية قبل موعد المدارس الحكومية بأسبوع ، ليكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 .

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

أما عن موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2027  في هذه المدارس يوم 12 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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