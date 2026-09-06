احتفالاً بعيدها القومي.. الشرقية تفتتح 27 مشروعا تعليميا بـ514 مليون جنيه

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 27 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 514 مليون و100 ألف جنيه، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ145، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأكد محافظ الشرقية أن المشروعات الجديدة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول، فضلا عن دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التعليمية المقرر افتتاحها تشمل 5 مشروعات بمركز فاقوس، هي مدرسة فايقة عبد الكريم بتكلفة 10 ملايين و500 ألف جنيه، ومدرسة الشهيد رضا الشحات بتكلفة 19 مليونا و800 ألف جنيه، ومدرسة محمد مصطفى كمال بتكلفة 20 مليونا و800 ألف جنيه، ومدرسة الدكتور طلبة عويضة بتكلفة 24 مليونا و500 ألف جنيه، ومدرسة العارين بتكلفة 12 مليونا و200 ألف جنيه.

وفي مركز بلبيس، تشمل المشروعات مدرسة الروضة الثانوية بتكلفة 14 مليونا و600 ألف جنيه، ومدرسة كفر أيوب سليمان بتكلفة 25 مليونا و600 ألف جنيه، ومدرسة عمر بن الخطاب بتكلفة 27 مليونا و500 ألف جنيه، ومدرسة عبد العزيز أمين بتكلفة 10 ملايين و300 ألف جنيه.

كما تشهد مدينة ومركز أولاد صقر افتتاح 3 مشروعات تعليمية، تشمل مدرسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بتكلفة 27 مليونا و500 ألف جنيه، ومدرسة أحمد عرابي بتكلفة 15 مليون جنيه، ومدرسة الشهيد أحمد محمود عبد السلام بتكلفة 26 مليونا و100 ألف جنيه.

وفي ديرب نجم، تضم المشروعات مدرسة الصانية بتكلفة 14 مليونا و500 ألف جنيه، ومدرسة محمود محمد مرسي بتكلفة 18 مليونا و500 ألف جنيه، بينما تشمل المشروعات في ههيا مدرسة شوقي السيد عيسى بتكلفة 16 مليونا و200 ألف جنيه، ومدرسة سميرة عبد العزيز إبراهيم بتكلفة 17 مليونا و500 ألف جنيه.

وفي الزقازيق، تشمل المشروعات مدرسة الشهيد شريف طلعت إبراهيم الرسمية بتكلفة 28 مليونا و200 ألف جنيه، ومجمع بيشة قايد بتكلفة 24 مليونا و600 ألف جنيه.

وتضم المشروعات بمركز منيا القمح 6 مدارس، هي مدرسة كفر سلامة إبراهيم بتكلفة 17 مليونا و100 ألف جنيه، ومدرسة كفر موسى جاويش بتكلفة 22 مليونا و700 ألف جنيه، ومدرسة كفر محمد أحمد بتكلفة 16 مليونا و800 ألف جنيه، ومدرسة الشهيد أ. ح عبد الوهاب جمال الدين بتكلفة 13 مليونا و200 ألف جنيه، ومدرسة الدكتور محمد الفوال مندور بتكلفة 9 ملايين و400 ألف جنيه، ومدرسة 6 أكتوبر بتكلفة 16 مليون جنيه.

كما تشمل المشروعات الجاهزة للافتتاح بمركز مشتول السوق مدرسة الشهيد محمود الشيمي حبيب بتكلفة 15 مليونا و400 ألف جنيه، ومدرسة هبة محمد رفيق الرسمية للغات بتكلفة 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة علي بن أبي طالب للتربية الخاصة بمدينة القرين بتكلفة 28 مليونا و600 ألف جنيه.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يستهدف دعم البنية الأساسية للمنظومة التعليمية، وتوفير أماكن تعليمية جديدة تساعد على تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول، بما ينعكس على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ145، حيث من المقرر افتتاح 66 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف المراكز والمدن خلال شهر سبتمبر الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار جنيه، في قطاعات الصحة، والطرق والنقل، والأبنية التعليمية، والصرف الصحي، والأزهر والأوقاف، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والكهرباء.