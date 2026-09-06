الدفاعات الروسية تُسقط 258 مسيرة أوكرانية في هجوم ليلي واسع.. واستهداف مصفاة نفط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط هجوم جوي واسع شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة، تمكنت خلاله منظومات الدفاع الجوي من إسقاط 258 مسيرة استهدفت عدة مقاطعات ومناطق روسية، بينها منشأة نفطية في ريازان.

موجة اعتراضات على 15 مقاطعة وإقليماً

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" أن الهجمات وقعت بين الساعة الثامنة من مساء السبت والثامنة من صباح اليوم، وتم اعتراض المسيرات فوق أراضي مقاطعات: بيلجورود وبريانسك وفولغوجراد وفورونيج وكالوجا وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وساراتوف وتامبوف وتولا، إضافة إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم ومياه بحر آزوف والبحر الأسود.

ويأتي هذا التصعيد في إطار تبادل مستمر للضربات الجوية، حيث تكثف كييف هجماتها بالمسيرات، بينما تواصل موسكو استهداف البنية التحتية العسكرية ومستودعات السلاح الأوكرانية.

إصابات وأضرار سكنية في روستوف

وفي مقاطعة روستوف، قال الحاكم يوري سليوسار إن الدفاعات الجوية دمرت نحو 30 طائرة مسيرة فوق الإقليم.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بتضرر مبنيين سكنيين في مدينة روستوف-أون-دون جراء الانفجارات، ونقل طفل إلى المستشفى، كما وردت تقارير عن أضرار لحقت بمنازل في مناطق أخرى من المقاطعة.

حريق في مصفاة ريازان النفطية

كما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفاة نفط في مقاطعة ريازان، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وتعد المصفاة من أكبر المنشآت في روسيا بطاقة تكرير تمثل نحو 5% من إجمالي الطاقة الروسية، وكانت قد تعرضت لهجمات سابقة وتوقفت عن العمل في يوليو الماضي.

حراك دبلوماسي أمريكي بالتزامن مع التصعيد

وتزامنت الهجمات مع تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة، وكشف موقع "أكسيوس" فجر الأحد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يسعيان لاستئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بعد توقف دام 6 أشهر، في ظل تصاعد القتال مع اقتراب فصل الشتاء.

وذكر الموقع الأمريكي أن كلا من ويتكوف وكوشنر تمكنا من إقناع الجانبين بالموافقة على وقف مؤقت قصير للغارات الجوية لتسهيل الزيارة.

وكان المبعوثان قد التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت لبحث المقترحات الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما سيتوجهان إلى كييف اليوم الأحد.