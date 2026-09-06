إتاحة التقديم المباشر لـ المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل غداً.. اعرف الأوراق المطلوبة

يتساءل الطلاب عن تفاصيل الالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل كاملة.

تقرر إتاحة التقديم مباشرة بمقر المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان داخل المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب بوردان بمحافظة الجيزة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026 وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

التقديم في المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان .. المستندات المطلوبة

يشترط على الطلاب الراغبين في التقديم في المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان إحضار المستندات التالية:

• صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو صورة من بيان النجاح.

• صورة من شهادة الميلاد.

• صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

• صورة من إيصال سداد رسوم اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية باسم الطالب، بقيمة 250 جنيهًا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

و يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة داخل حافظة بلاستيكية .

كما خصصت المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان أرقام التليفونات ( 01010886381 - 01281602084 ) للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور والرد علي الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.

يأتي ذلك في إطار حرص المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان على تيسير إجراءات التقدم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للقبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انضمام مدرسة وردان للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة إلى منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة التقدم للالتحاق بها للعام الدراسي 2026/2027.

وتتخصص المدرسة في مجالي الميكانيكا والكهرباء، وتستقبل الطلاب البنين من جميع محافظات الجمهورية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما تتيح المدرسة فرصًا متميزة لخريجيها، حيث يتم إتاحة التحاق الخريجين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركات التابعة لها في مجال النقل السككي، بما يعزز الربط بين الدراسة والتدريب ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي المدرسة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في القطاعات الحيوية وفق أحدث المعايير المهنية.

ويتم القبول وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة، وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات المقررة على نفس رابط التقديم :

dualedu.moe.gov.eg