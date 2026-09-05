بمشاركة أكثر من100 عارض وتخفيضات تصل إلى 50% .."بازار القاهرة" يوفر السلع ومستلزمات المدارس بأسعار مناسبة في الحي العاشر

وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة والتى تصل إلى 50% علي بعض المنتجات..

بازار القاهرة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم "بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر بمشاركة أكثر من 100 عارض.

شهد الافتتاح المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والأستاذ مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ودكتور مهندس علاء ناجى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر .

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة والسادة الحضور عددًا من أجنحة البازار، واطلعوا على المنتجات والمستلزمات المعروضة وأسعارها ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين بها.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض بجودة المنتجات وتنوع السلع الغذائية المعروضة في أجنحة ومنافذ البازار والتي تضم كافة مستلزمات الأسرة فيما يخص احتياجات أبناءها للمدارس والسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات وفاكهة وغيرها من السلع الضرورية والتي تم توفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين بالإضافة الي المنتجات الحرفية واليدوية للسيدات من منصة " أيادي مصر " لبعض المحافظات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محافظة القاهرة تشهد افتتاح عدد من المعارض والمنافذ منها معرض أهلاً مدارس والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء بمدينة نصر الأسبوع الماضي ، كما أن هناك 11 معرضًا بمحافظة الجيزة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي حرص الحكومة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد المعارض والمنافذ التي تضم السلع الغذائية للمواطنين في كل مراكز ومدن المحافظات لتلبية احتياجات جميع المواطنين في مختلف أرجاء المحافظة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جميع المشاركين والعارضين في البازار باستمرار التخفيضات علي السلع والمنتجات المعروضة خاصة في ظل حرص محافظة القاهرة علي عدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل المشاركة في البازار ، مشيرة إلي سعي الوزارة مع باقي الوزارات والجهات المعنية للتوسع في اقامة المعارض والمنافذ في جميع محافظات الجمهورية.

محافظ القاهرة

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض "بازار القاهرة" تمت إقامته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتكثيف المعارض التي تتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع والمنتجات ومستلزمات المدارس ذات الجودة المناسبة وبأسعار مخفضة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر معارض بيع السلع فى كافة مناطق القاهرة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمجتمع المدنى، والغرفة التجارية، والأحزاب ، ويقدم المعرض كافة مستلزمات الأسرة كالسلع الغذائية، واللحوم، والدواجن، والخضراوات ، والفواكه ، والملابس ، والأحذية، والشنط لتلبية احتياجات طلبة الجامعات، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من ٥٠ % فى بعض السلع .

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التوسع فى إقامة المعارض والأسواق الحضارية التى تتيح فرصًا تسويقية للعارضين وتوفر السلع والمنتجات للمواطنين فى أماكن مناسبة بأسعار مخفضة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمنتجين، وإتاحة منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية ودعم الأسر المصرية، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة فى توفير احتياجات المواطنين والتيسير عليهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يمثل نموذجًا للتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص وأصحاب المشروعات، بما يحقق التوازن بين دعم المنتجين وتوفير منتجات متنوعة للمواطنين بأسعار تنافسية .

رئيس جهاز حماية المستهلك

ومن جانبه أشار ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن افتتاح واستدامة معارض «أهلًا مدارس» يأتيان في إطار توجه الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، مؤكدًا أن هذه المعارض تمثل آلية فاعلة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات اللازمة للمواطنين، وإتاحتها بأسعار مخفضة وتنافسية، بما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن بالأسواق، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، فضلًا عن تقليل حلقات التداول والوسطاء، ووصول السلع إلى المستهلك بأسعار تنافسية

وأكد «السجيني» أن جهاز حماية المستهلك يواصل تواجده الميداني داخل معارض «أهلًا مدارس» الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب مختلف المعارض والمنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، للتأكد من جدية العروض والتخفيضات المعلنة، والالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو تقديم عروض وهمية من شأنها تضليل المستهلكين، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق المستهدف من هذه المعارض في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن مشاركة الجهاز في معرض مستلزمات المدارس بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة يتفق مع خطة عمل الجهاز وتوجهاته للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لزيادة الاعتماد على منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجات المواطنين من خلال منتجات جيدة الصنع وفي نفس الوقت تتمتع بأسعار تنافسية لا تشكل عبئا على المستهلك وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد . وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا المعرض يعد استكمالا لعدد من المعارض الخاصة بمستلزمات المدارس التي يشارك بها الجهاز في مختلف المحافظات وهو الأمر الذي يساعد أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم وبالتالي استمرار مشروعاتهم وتطويرها.

ويشارك فى المعرض الذى سيستمر حتى ٨ سبتمبر الجارى وزارتى التموين ، والزراعة ،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( قطاع الأمن الغذائى ، والشركة الوطنية للزراعات المحمية ، وسايلو فودز ، والشركة الوطنية للتبريدات ، والشركة الوطنية للثروة السمكية ، والشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى ، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية سينا ) ، وجهاز مستقبل مصر ، وهيئة سلامة الغذاء ، وجهاز شباب الخريجين، وجمعية الهلال الأحمر المصري ، وبعض الجمعيات الأهلية ومديرية الطب البيطرى، ومحاربات مستشفى بهية كما يشارك لأول مرة عدد من مصانع تنفيذ الزى المدرسى للبيع بسعر المصنع وعدد من شركات القطاع الخاص .